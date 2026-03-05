Negaidīts pavērsiens! Karaļnamam lojālā princese Eiženija pievienosies Saseksu komandai un strādās Meganas labā
Pēc tam, kad princeses Eiženijas tēvs Endrū Mauntbatens-Vindzors atkal nonācis pastiprinātas sabiedrības uzmanības centrā pēc jaunāko Epstīna dokumentu publiskošanas, izskanējusi informācija, ka princese apsverot iespēju pievienoties Meganas Mārklas vadītajai Saseksas hercogu komandai. Taču šāds solis varētu ietekmēt viņas attiecības ar princi Viljamu un princesi Ketrīnu.
Lai gan princese Eiženija vienmēr bijušas draudzīgas attiecības ar princi Viljamu un viņa sievu princesi Ketrīnu, 2021. gadā intervijā Oprai Vinfrijai Megana Mārkla atklāja, ka Eiženiju pazīst, ne tikai pateicoties princim Harijam.
Karaliskajā ģimenē atkal briest jaunas domstarpības, jo princese Eiženija un princese Beatrise cenšas izplānot savu nākotni. Nesen kļuvis zināms, ka abas māsas vecāku skandāla dēļ netiks aicinātas uz karaliskajām zirgu skriešanās sacīkstēm Askotā šā gada jūnijā, kā arī būs izslēgtas no citiem oficiāliem karaļnama pasākumiem. Kopš jaunāko Epstīna dokumentu publiskošanas, kas skandālā atkal ierāva abu Jorkas princešu tēvu Endrū un māti Sāru Fērgusoni, abas māsas lielākoties ir izvēlējušās klusēt.
Princese Eiženija ar vīru un dēlu Augustu karalienes Platīna jubilejas svinībās 2022. gadā
Pagājušajā nedēļā Eiženija tika manīta Londonā, taču viņas vecākā māsa Beatrise publiski nav redzēta. Kā izdevumam “Closer” pastāstījis kāds avots, Eiženija varētu pievienoties Saseksas hercogu komandai un strādāt kopā ar Meganu Mārklu. Avots sacīja: “Eiženija šobrīd piedzīvo ļoti sarežģītu brīdi, un viss, ko viņa vēlas, ir pasargāt savus bērnus (piecgadīgo Augustu un divgadīgo Ernestu, kurus audzina kopā ar vīru Džeku Brūksbenku) no šīs nepatīkamās situācijas. Tas liek viņai apsvērt dažādas iespējas, un nav noslēpums, ka viņa joprojām ir ļoti tuva Harijam un Meganai, kuri jau ilgu laiku centušies pārliecināt princesi pievienoties viņu komandai. Eiženija visu laiku atturējās no šāda soļa, jo nevēlējās riskēt ar savu vietu karaliskajā ģimenē. Taču tagad viņa pēkšņi ir nonākusi sarežģītā situācijā bez savas pašas vainas, un tas viņai liek justies ļoti nedroši.”
“Līdz šim Viljams un Keita ir bijuši atbalstoši, taču ir skaidrs, ka arī šim atbalstam ir robežas. Ja Eiženija tomēr izlems sākt strādāt kopā ar Hariju un Meganu, tas, visticamāk, nozīmēs attiecību beigas ar Viljamu un Keitu.”
“Protams, tas ir pēdējais, ko Eiženija vēlētos. Viņa vienmēr centusies saglabāt neitralitāti, taču vienlaikus vēlas būt kopā ar cilvēkiem, kuri šajā sarežģītajā dzīves posmā viņu patiesi atbalsta. Turklāt Eiženijai nav patīkami apzināties, ka tik vieglu prātu šobrīd ir atstumta.”
Princis Harijs un princese Eiženija
Lai gan Eiženija lielākoties uzturējusi draudzīgas attiecības ar princi Viljamu un princesi Ketrīnu, 2021. gadā intervijā Oprai Vinfrijai Megana Mārkla skaidroja, ka viņa Eiženiju zina ne tikai pateicoties princim Harijam. Viņa atklāja, ka abas pazinušas viena otru jau iepriekš, pateicoties kopīgiem draugiem. Tiek ziņots, ka abu paziņa ir modes dizainere Miša Nonū. “Mēs ar Eiženija bijām pazīstamas vēl pirms es satiku Hariju, tāpēc viss bija ļoti dabiski. Mēs ar viņiem draudzējamies kā ar pāri,” sacīja Megana.
Tajā pašā gadā intervijā Elenai Dedženeresai viņa pastāstīja, ka reiz kopā ar Hariju, Eiženiju un viņas vīru Džeku Brūksbenku gājusi Helovīna vakara izklaidē. “Mēs visi četri slepus devāmies uz pilsētu Helovīna kostīmos un izbaudījām jautru vakaru, vēl pirms visa pasaule uzzināja, ka mēs ar Hariju esam pāris,” paskaidroja Megana.