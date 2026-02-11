VIDEO: amerikāņu daiļslidotājs izpilda bīstamu elementu, kas bija aizliegts gandrīz 50 gadus
Otrdien, 10. februārī, Milānā sākās daiļslidošanas sacensības vīriešiem. Pēc īsās programmas līderis ir amerikānis Iļja Maļiņins, kurš savā programmā īstenoja bīstamu elementu.
ASV daiļslidotājs Iļja Maļiņins Milānas–Kortīnas olimpiskajās spēlēs izpilda atmugurisko salto - elementu, kas bija aizliegts gandrīz 50 gadus, jo Starptautiskā Slidošanas savienība to uzskatīja par pārlieku riskantu sportistu veselībai. #LSM #ZiemasOS2026 pic.twitter.com/fufJ7ukUFv— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) February 10, 2026
Atmuguriskais salto elements daiļslidošanā var būt samērā bīstams. Par pirmo, kas to veiksmīgi izpildīja, kļuva amerikānis Terijs Kubicka 1976. gada olimpiskajās spēlēs.
Gadu vēlāk, 1977. gadā, Starptautiskā Slidošanas savienība (ISU) aizliedza šo elementu, jo uzskatīja to par pārāk bīstamu, kā arī šis elements pārkāpa principu ar nosēšanos pēc lēciena uz vienas slidas. Tomēr daiļslidotāji turpināja ik pa laikam izpildīt šo skaisto elementu ledus šovos.
ISU aizliegumu atcēla 2024. gadā. Atmuguriskā salto izpildīšana gan nedod kādus papildus punktus, respektīvi, tas nav starp obligātajiem tehniskajiem elementiem, par kuriem tiesneši piešķir punktus. Tomēr to var iekļaut savā programmā.
Tieši to olimpiskajās spēlēs dara amerikānis Iļja Maļiņins. Jau komandu sacensībās viņš veiksmīgi izpildīja atmugurisko salto, to vēlreiz izdarot īsās programmas laikā vīriešu sacensībās, sajūsminot tenisa leģendu Novāku Džokoviču.
🗣️Ilia Malinin on Novak Djokovic:— Danny (@DjokovicFan_) February 9, 2026
"I did see Novak. It's so unreal. I heard that after I landed my backflip he was like, he had his hands over his head. That's incredible. That's a once-in-a-lifetime moment. I'm absolutely blown away." pic.twitter.com/l7JmLNmC5g
Tieši Maļiņins ar iegūtajiem 108,16 punktiem ir sacensību līderis, un galvenais favorīts uz zelta medaļu izcīnīšanu. Otrajā vietā esošajam japānim Jumam Kagijamam ir 103,07 punkti, bet francūzim Adamam Siao ir 102,55 punkti. Citi konkurenti ir krietni tālāk, ieskaitot Denisu Vasiļjevu - viņam īsajā programmā 82,44 punkti un 17. vieta.
"Komandu sacensībās, šķiet, biju pārāk sajūsmināts ar olimpisko spēļu atmosfēru. Nākot uz savu izpildījumu īsajā programmā, vēlējos to izpildīt mierīgāk un visu izdarīt tādā autopilota režīmā," pēc īsās programmas pauda pats daiļslidotājs.
21 gadu vecais Maļiņins dzimis daiļslidotāju ģimenē. Viņa māte Tatjana Maļiņina, pārstāvot Uzbekistānu, kļuva par desmitkārtējo savas valsts čempioni, bet tēvs Romāns Skorņakovs par uzbeku čempionu kļuva septiņas reizes (viņš dzimis Krievijā un vēlāk karjeras laikā pārcēlās uz Uzbekistānu).