Biatlonists pēc izcīnītas olimpiskās medaļas satricina pasauli ar vaļsirdīgu atzīšanos par sānsoli
Norvēģu biatlonists Sturla Holms Lēgreids pēc izcīnītās trešās vietas 20 kilometru individuālajā distancē biatlonā Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs sniedza vaļsirdīgu atzīšanos komentārā televīzijai.
"Vēlos šo medaļu kādam veltīt, kas, iespējams, šo pārraidi skatās," Norvēģijas valsts televīzijai NRK teica Lēgreids. "Pirms sešiem mēnešiem es iepazinos ar savas dzīves mīlestību - skaistāko un jaukāko cilvēku uz šīs planētas. Pirms trīs mēnešiem es pieļāvu lielāko kļūdu savā dzīvē un krāpu viņu ar citu sievieti. Man bija zelta medaļa dzīvē, un, jā, daudzi šo situāciju redzēs citādāk nekā es, taču mana visa pasaule ir viņa. Sports ir otrajā plānā. Pavisam noteikti būtu gribējis šo dalīt ar viņu," teica sportists.
Sturla Holm Laegreid broke down in tears as he talked about the "worst week" of his life.
Šāda vaļsirdīga atzīšanās, turklāt publiski pēc olimpisko spēļu medaļas izcīnīšanas ātri vien kļuva populāra sociālajos tīklos. Savā uzrunā Lēgreids pauda cerību, ka, iespējams, šī sieviete, kura netika konkrēti minēta vārdā, varētu viņam tomēr sānsoli piedot. "Vienīgais veids, kā šo atrisināt ir, ja es visas kārtis lieku galdā ar cerību, ka viņa tomēr mani vēl mīl. Esmu to darījis viņas dēļ visas pasaules priekšā. Man nav nekā, ko zaudēt. Vēlos būt labs piemērs citiem, taču varu arī godīgi atzīties, ja esmu kļūdījies," viņš turpināja Norvēģijas medijam VG.
Šī kļuva par Lēgreida otro medaļu olimpiskajās spēlēs, taču pirmo individuālajās sacensībās. Pirms četriem gadiem Pekinā viņš kļuva par zelta medaļnieku stafetē. Septiņkārtējais pasaules čempions finišēja aiz sava tautieša Johana Olava Botna un vēlāk preses konferencē pauda cerību, ka ar savu atzīšanos nav nozadzis visu uzmanību tautietim, kurš kļuva par olimpisko čempionu.
"Pavisam noteikti ceru, ka neesmu sabojājis Johana dienu. Nezinu, vai mana rīcība bija pareizā, taču uzskatīju, ka man tas jādara. Iespējams, ar šo manu žestu viņa redzēs, ko man nozīmē. Taču, iespējams, arī nē. Negribu domāt, ka neesmu darījis visu, lai atgūtu viņu atpakaļ. Nevēlos nozagt neviena šovu. Ceru, ka šī uzmanība uz mani būs uz dienu vai divām un tad viņš būs olimpiskais čempions uz visu mūžu."
Lēgreida uzrunu kritizēja bijušais komandas biedrs, titulētais Juhanness Tīngnēss Bē, kurš Norvēģijas televīzijā tagad ir šī sporta veida eksperts. "Tas nāca kā īsts pārsteigums. Viņa darbības bija kļūdainas. Mēs redzējām nožēlojamu vīrieti. Diemžēl laiks un vieta bija nepareizā brīdī."
No Latvijas klasikā labākais bija Renārs Birkentāls ar 31. vietu, bet desmit vietas zemāk atradās Andrejs Rastorgujevs, kurš vietējā sabiedrībā izpelnījies uzmanību ar savām lakoniskajām atbildēm žurnālistiem. Vīriešiem nākamās sacensības plānotas piektdien, 13. februārī, kad notiks 10 kilometru sprints.