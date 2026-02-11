Norvēģu biatlonista "mūža mīlestība" nākusi klajā ar paziņojumu, pēc tam kad bijušais draugs televīzijā atzinās krāpšanā
Norvēģu biatlonista Sturla Holma Lēgreida bijusī draudzene nākusi klajā ar paziņojumu, pēc tam, kad sportists pēc bronzas medaļas izcīnīšanas ziemas olimpiskajās spēlēs šokēja pasauli ar savu vaļsirdīgo atzīšanos.
Intervijā Norvēģijas medijam "VG" Lēgreida bijusī draudzene, kas nevēlējās plašākai publikai atklāt savu vārdu, sacīja, ka viņai ir “grūti piedot neuzticību, pat pēc tam, kad Lēgreids visas pasaules priekšā apliecināja savu mīlestību".
“Es neizvēlējos nonākt šādā situācijā, un ir sāpīgi tajā atrasties. Mēs esam sazinājušies, un viņš zina manu viedokli par šo visu,” sacīja sieviete. “Esmu pateicīga savai ģimenei un draugiem, kuri mani šajā laikā ir atbalstījuši un uzņēmuši mani ar atvērtām rokām. Saku paldies arī visiem pārējiem, kuri par mani ir domājuši un jutuši līdzi maniem pārdzīvojumiem, pat nezinot, kas es esmu,” pauda sieviete.
Jau ziņots, ka Norvēģu biatlonists Sturla Holms Lēgreids pēc izcīnītās trešās vietas 20 kilometru individuālajā distancē biatlonā Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs sniedza vaļsirdīgu atzīšanos komentārā televīzijai.
NEW: Norwegian biathlete Sturla Holm Laegreid admits to cheating on his girlfriend after winning a bronze medal at the Winter Olympics.— Collin Rugg (@CollinRugg) February 10, 2026
"Vēlos šo medaļu kādam veltīt, kas, iespējams, šo pārraidi skatās," Norvēģijas valsts televīzijai NRK teica Lēgreids. "Pirms sešiem mēnešiem es iepazinos ar savas dzīves mīlestību - skaistāko un jaukāko cilvēku uz šīs planētas. Pirms trīs mēnešiem es pieļāvu lielāko kļūdu savā dzīvē un krāpu viņu ar citu sievieti. Man bija zelta medaļa dzīvē, un, jā, daudzi šo situāciju redzēs citādāk nekā es, taču mana visa pasaule ir viņa. Sports ir otrajā plānā. Pavisam noteikti būtu gribējis šo dalīt ar viņu," teica sportists.
Šāda vaļsirdīga atzīšanās, turklāt publiski pēc olimpisko spēļu medaļas izcīnīšanas ātri vien kļuva populāra sociālajos tīklos. Savā uzrunā Lēgreids pauda cerību, ka, iespējams, šī sieviete, kura netika konkrēti minēta vārdā, varētu viņam tomēr sānsoli piedot. "Vienīgais veids, kā šo atrisināt ir, ja es visas kārtis lieku galdā ar cerību, ka viņa tomēr mani vēl mīl. Esmu to darījis viņas dēļ visas pasaules priekšā. Man nav nekā, ko zaudēt. Vēlos būt labs piemērs citiem, taču varu arī godīgi atzīties, ja esmu kļūdījies," viņš turpināja Norvēģijas medijam VG.