Streika dēļ Beļģijā atcelti arī vairāki “airBaltic” reisi no Briseles
Beļģijā nākamceturtdien, 12. martā, notiks valsts mēroga streiks, tādēļ atcelti daļa reisu Briseles lidostā un visi reisi Šarleruā lidostā.
Briseles lidostā 12. martā būs atcelti visi izlidojošie reisi, kā arī gaidāms, ka var tikt atcelti daļa ielidojošo reisu, liecina lidostas sniegtā informācija.
"airBaltic" sabiedrisko un politisko attiecību vadītājs Augusts Zilberts informēja, ka 12. martā atcelti divi aviokompānijas reisi no Briseles uz Rīgu, kuriem bija jāizlido plkst. 9.50 un 19.25, kā arī reiss Brisele-Tallina, kuram bija jāizlido plkst. 20.40.
Savukārt Šarleruā lidostā, kas atrodas apmēram 45 kilometrus no Briseles, 12. martā atcelti visi izlidojošie un ielidojošie reisi, paziņojusi lidosta.
12. martā nenotiks arī daudzi pilsētu sabiedriskā transporta reisi.
Streika dēļ no svētdienas, 8. marta, vakara līdz trešdienas, 11. marta, vakaram Beļģijā būs atcelti daudzi vilcienu reisi.
Arodbiedrības rīko streiku, lai pieprasītu uzlabot strādājošo sociālās garantijas.