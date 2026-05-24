Pēc 40 gadu vecuma šis ir īpaši svarīgi. Sirds, aknas, nieres - viss cieš, ja organismā trūkst šīs vielas
Koenzīms Q10 ir taukos šķīstošs enzīms, kas nepieciešams vairākām orgānu sistēmām. Šī enzīma rezerves organismā neveidojas, tāpēc lielākajai daļai cilvēku pēc 40–45 gadu vecuma koenzīma Q10 ir par maz, skaidro ģimenes ārste Signe Novika.
Enzīma labie darbi
Viens no galvenajiem koenzīma Q10 labajiem darbiem ir sirds veselības uzturēšana. Pētījumi liecina, ka adekvāts šī enzīma daudzums samazina mirstību ar sirds un asinsvadu slimībām. Bet tas ir ļoti svarīgs arī citiem orgāniem, īpaši nierēm un aknām. Koenzīms Q10 darbojas pret oksidatīvo stresu, neļaujot brīvajiem radikāļiem saistīties pie šūnām, nodrošina membrānu normālu darbību un enerģijas ražošanu šūnās.
Subprodukti – vislabākā izejviela
Nelielu daļu organismam nepieciešamā koenzīma Q10 mēs uzņemam ar uzturu. Vislabākais šī enzīma avots ir gaļa, subprodukti, īpaši aknas, treknas zivis, labie tauki, pilngraudu produkti, rieksti. Bet normālai koenzīma Q10 sintēzei nepieciešami arī dārzeņi un augļi. Organisms izmanto visas pārtikas grupas, lai šūnās ražotu enerģiju. Jāpiebilst, ka tiešā veidā ar uzturu koenzīmu Q10 neuzņemam, bet apēdam izejvielas, ko organisms izmanto šī enzīma ražošanai.
Kad rodas deficīts?
Organisms koenzīmu Q10 ražo aknās, bet pēc 40 gadu vecuma tā sintēze samazinās, tāpēc cilvēka ķermenis vairs nevar pilnībā sevi nodrošināt ar nepieciešamo šī enzīma daudzumu. Ikvienam ap 40–45 gadu vecumu ieteicams sākt uzņemt to papildus, tomēr ir virkne cilvēku, kam par koenzīmu Q10 papildu uzņemšanu jādomā ātrāk un nopietnāk.
* Visiem, kuri lieto statīnus, ko izraksta sliktā jeb zema līmeņa holesterīna pazemināšanai, jo tie bloķē šī enzīma ražošanu.
* Tam jābūt jebkuras sirds un asinsvadu slimības pacientu uztura bagātinātāju plauktiņā.
* Medikamentu regulāra lietošana būtiski ietekmē koenzīma Q10 sintēzi, īpaši hormonālie preparāti.
* Pētījumos konstatēts, ka cilvēkiem ar pirmā tipa cukura diabētu, ar ko nereti saslimst jau pusaudžu vecumā, ir pazemināts šī enzīma līmenis. Līdzīga situācija ir otrā tipa cukura diabēta pacientiem.
* Ļaundabīga audzēja un jebkuras hroniskas slimības pacientiem koenzīms Q10 vajadzīgs papildus.
Zināšanai
Parasti iesaka 100 mg dienā, bet sirds mazspējas gadījumā nepieciešama dubulta deva – 200 mg.