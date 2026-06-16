Abavas rumbas dabas takā noslēdzies apjomīgs meža apsaimniekošanas projekts
Abavas rumbas dabas takas teritorijā noslēdzies apjomīgs meža apsaimniekošanas projekts.
Tā laikā izkopti 10 hektāri teju simtgadīga priežu sila un atjaunota dabas izziņas taka, kas ļauj ikvienam apmeklētājam iepazīt pārdomātas mežu apsaimniekošanas rezultātu dabā.
Projektu īstenoja SIA „Latvijas Mežsaimnieks” sadarbībā ar īpašuma saimniekiem, izstrādājot individuālu apsaimniekošanas plānu, kas ņēma vērā teritorijas likumiskos ierobežojumus, ainavisko vērtību un meža ilgtermiņa nākotni. Darbi tika veikti 2025./2026. gada ziemas periodā, lai minimāli ietekmētu augsni un apkārtējo vidi. Ņemot vērā teritorijas īpašo ekoloģisko vērtību, netika izmantota mežizstrādes tehnika, un visi darbi veikti ar rokas instrumentiem un motorzāģiem.
Īpaša uzmanība pievērsta dabas daudzveidības saglabāšanai: teritorijā atstātas kritalas un nozāģētie koki, kas nodrošina dzīvesvietu kukaiņiem, sūnām un mazajiem dzīvniekiem, kā arī saglabāti dažāda izmēra jaunie kociņi, kas veido sila nākotnes pamatu.
Projekta rezultāts pārsteidza pašus saimniekus: iegūts ne tikai ainaviski vērtīgs un sakārtots mežs, bet arī finansiālais ieguvums pārsniedza visus sākotnēji piedāvātos variantus.
Papildus meža apsaimniekošanas darbiem visa SIA „Abavas rumba” apsaimniekotā teritorija tiek regulāri uzturēta un sakopta, lai apmeklētājiem nodrošinātu patīkamu un kvalitatīvu atpūtu dabā. Teritorijā tiek pļauta zāle, savākti un izvesti atkritumi, kā arī veikti citi uzturēšanas darbi, lai vide būtu sakārtota un pievilcīga ikvienam dabas baudītājam.
Apmeklētāju ērtībām izveidotas nojumes pikniku rīkošanai, kā arī pieejamas izlietnes ar ūdeni roku mazgāšanai un citām vajadzībām. Ir ierīkotas tualetes, soliņi, vairākas šūpoles un cits aprīkojums dažādām fiziskām aktivitātēm. Tāpat teritorijā ierīkota dabas taka mežā, kas ļauj tuvāk iepazīt apkārtnes dabas vērtības un izbaudīt mierpilnu pastaigu priežu silā.
Turpinot attīstīt teritoriju un veicināt dabas iepazīšanas iespējas, SIA „Latvijas Mežsaimnieks” sadarbībā ar SIA „Abavas rumba” taku papildinājis ar meža izziņas stendiem, kas saprotamā veidā skaidro meža vidi, bioloģisko daudzveidību un ilgtspējīgas apsaimniekošanas principus.
„Katram mežam nepieciešams individuāls risinājums. Šeit mums svarīgi bija ne tikai izstrādāt, bet saglabāt meža vērtību, ainavu un dabisko līdzsvaru, lai saimnieks iegūtu gan sakārtotu īpašumu, gan vidi, ko tagad iespējams iepazīt nesteidzīgā un izglītojošā pastaigā,” norāda SIA „Latvijas Mežsaimnieks” pārstāvis Salvis Petriks.
Ikviens Abavas rumbas apmeklētājs tagad var doties pa atjaunoto meža taku un savām acīm novērtēt, ko nozīmē atbildīga un ilgtspējīga saimniekošana mežā.