Pirmie monitoringa darbu rezultāti liecina: skolēniem vieglāk atrast faktus, bet grūtāk pamatot atbildes un izmantot vairākus avotus
Pamatprasmju uzdevumos 3. un 6. klašu skolēni uzrāda labākus rezultātus nekā kompleksu uzdevumu risināšanā, liecina pirmie monitoringa darbu rezultāti.
Skolēniem labāk veicies uzdevumos, kuros nepieciešams atrast informāciju un faktus, veikt vienkāršus aprēķinus vai nolasīt datus vienkāršās diagrammās. Savukārt grūtāk veicies ar uzdevumiem, kuros jāizdara secinājumi, jāpamato atbildes un vienlaikus jāizmanto vairāki informācijas avoti.
Šis ir pirmais gads, kad monitoringa darbi organizēti 3. un 6. klasēs. To mērķis ir novērtēt, cik labi skolēni ir apguvuši noteikta mācību posma saturu un spēj iegūtās zināšanas pielietot praktiski. Uzdevumi veidoti tā, lai ieraudzītu katra skolēna sniegumu visā spēju diapazonā un palīdzētu noteikt, kāds atbalsts viņam nepieciešams turpmākajā mācību procesā.
Monitoringa darbos vērtēti izglītības standartā sasniedzamie rezultāti attiecīgā mācību posma noslēgumā, tostarp iekļaujot arī augstākā līmeņa uzdevumus. Secināts, ka rezultāti kopumā atbilst monitoringa darbu mērķim un uzbūvei, vienlaikus īpaša uzmanība pievēršama 6. klases skolēnu sasniegumiem rēķinpratībā un dabaszinātņu pratībā, kur vidējais sasniegums sasniedzis attiecīgi 38% un 35%. Tekstpratībā 6. klasē vidējais rezultāts ir 58%.
Savukārt 3. klasē vidējais sniegums tekstpratībā ir 47%, rēķinpratībā 56%, bet dabaszinātņu pratībā 49%.
Projekta "Atbalsts izglītības kvalitātes attīstībai" komanda iegūtos datus vērtē kā nozīmīgu rīku, lai pašvaldības un izglītības politikas veidotāji varētu pieņemt datos balstītus lēmumus. Tie var palīdzēt plānot atbalstu skolām un pedagogiem, pilnveidot metodisko darbu, kā arī veidot ilgtspējīgu izglītības attīstības politiku pašvaldību un valsts līmenī. Vienlaikus projekta īstenotāji uzsver, ka datiem būs praktiska vērtība tikai tad, ja pašvaldības tos izmantos turpmākās rīcības plānošanā.
Valsts līmenī plānots padziļināti analizēt skolēnu zināšanas un prasmes, tostarp izvērtēt sociālekonomisko apstākļu ietekmi, kā arī iespējamās atšķirības atkarībā no klases lieluma, skolas izmēra un urbanizācijas pakāpes. Analīzi plānots pabeigt līdz rudenim. Dati palīdzēs identificēt jomas, kurās nepieciešams papildu atbalsts, kā arī pilnveidot mācību saturu, metodiskos materiālus un atbalsta pasākumus skolām.