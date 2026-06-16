Rīgā mazs bērns izraujas mammai no rokas un izskrien uz pārejas - šoferis nepaspēj nobremzēt
Dažu sekunžu laikā ikdienišķa situācija pie luksofora pārvērtās izbīļa pilnā negadījumā — pirmdien Rīgā “Opel” automašīna uz gājēju pārejas notrieca aptuveni piecus gadus vecu bērnu. Šoferis apgalvo, ka viņam degusi zaļā gaisma, taču mazais pēkšņi izrāvies mātei no rokām un izskrējis uz brauktuves.
Tikko sācis braukt pie luksofora, “Opel” vadītājs bija spiests apstāties turpat uz gājēju pārejas. Notikuma vietā sapulcējās cilvēki, tostarp arī automašīnas vadītājs, kurš pastāstīja savu versiju par notikušo.
“Es braucu, sarkanais nebija… Man bija zaļā gaisma. Viņai pēkšņi izrāvās bērns. Mazs bērns, ap pieciem gadiem,” TV3 raidījumam "Degpunktā" stāsta “Opel” vadītājs.
Lai gan autovadītājs mēģināja laikus nobremzēt, situācija attīstījās pārāk ātri, lai sadursmi izdotos novērst. Arī bērna māte centās viņu apturēt, taču nepaspēja.
“Viņa arī mēģināja, bet nepaspēja. Bērns bija pie samaņas, runāja. Tas bija puika,” stāsta šoferis.
Notikuma vietā mediķiem pievienojās arī ārsta speciālista brigāde. Bērns slimnīcā nogādāts stabilā stāvoklī, un sākotnējās pārbaudes liecina, ka nopietnas traumas viņš, visticamāk, nav guvis.
Valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska informē: "Valsts policija aicina vecākus īpaši rūpīgi pārrunāt ar bērniem drošības noteikumus ceļu satiksmē, un neatstāt bez uzraudzības mazākus bērnus ceļa tuvumā. Bērni mēdz rīkoties impulsīvi un ne vienmēr spēj izvērtēt iespējamos riskus, tādēļ pieaugušo uzmanība un piesardzība ir būtiska, lai novērstu traģiskus negadījumus."