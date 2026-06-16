Latviešu dziedātāja Evija Sloka ASV gaida pirmdzimto
Amerikā dzīvojošā latviešu dziedātāja Evija Sloka-Valeriusa šovasar samazinājusi darba slodzi, jo viņas un vīra, specvienības policista Nika Valeriusa, ģimenē gaidāmas pārmaiņas. Jau rudenī pāris kļūs par vecākiem savam pirmdzimtajam mazulim.
Populārās kantrimūzikas grupas "Klaidonis" līdera Māra Slokas meita Evija jau vairākus gadus dzīvo Amerikā. Ikdienā Evija un Niks dzīvo Ņūdžersijas štatā, Hobokenas pilsētā, kur pāris iegādājies ģimenes māju. Evija Sloka pasniedz vokālās nodarbības, klavieru un vijoles spēli, kā arī turpina dziedāt, muzicējot kāzu sarīkojumos visā Amerikā. Savukārt Niks ir specvienības policists. Evija neslēpj, ka viņas mīļotā cilvēka darbs tik tiešām ir spriedzes pilns un bīstams, gluži kā rāda amerikāņu filmās.
Evijas Slokas medusmēnesis Fidži
Evijas Slokas medusmēnesis Fidži.
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Evija Sloka-Valeriusa pastāsta, ka viņas vecāki – mamma Dace un tētis Māris Latvijā – ļoti priecājas par gaidāmo mazbērnu: “Interesanti, ka manai mammai šogad ir 60 gadu jubileja. Bijām plānojuši braukt kopā ceļojumā – atpūsties un nosvinēt. Zvanīju mammai, kas jau bija paspējusi visu rezervēt, un teicu, ka nekur nevarēšu doties, jo esmu bērniņa gaidībās. Un pats interesantākais, ka manai mammai ir tieši tajā dienā dzimšanas diena, kas man ir noteikta kā diena, kad bērniņam jānāk pasaulē. Ja tā sagadīsies, tad patīkama sakritība."
Dziedātājas pirmdzimtajam pasaulē jānāk oktobrī, un neilgi pirms tam Evija plāno doties bērna gaidību atvaļinājumā. Jau šovasar viņa nolēmusi uz pusi samazināt savu darba slodzi: “Tagad kā privātskolotāja pasniedzu vokālās nodarbības, klavieru un vijoles spēli. Braucu pie saviem studentiem uz mājām. Esmu jau viņus brīdinājusi, ka pēc bērniņa piedzimšanas to vairs neplānoju darīt. Tagad arī sākušās vasaras brīvdienas, daudzi mani audzēkņi ir devušies ceļojumos, tā ka darba apjoms jau man ir samazinājies. Līdz šim arī diezgan aktīvi spēlēju vijoli kāzu ansamblī. Tad jau redzēs, vai varēšu to darīt arī pēc tam, kad mazais būs piedzimis. Muzicēt jau es neapstāšos.”