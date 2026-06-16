Sarunas par galīgo vienošanos ar ASV varētu sākties piektdien.
Pasaulē
Šodien 10:56
Tuvajos Austrumos gaidāms diplomātisks pavērsiens: Irāna gatavojas sarunām ar ASV
Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči otrdien paziņojis, ka sarunas ar ASV par galīgo vienošanos, kas ietvers arī Teherānas kodolprogrammas jautājumu, domājams, sāksies piektdien.
"Domājams, piektdien vietā, kas jānosaka, (..) sāksies jauna sarunu kārta starp Irānu un Savienotajām Valstīm, lai panāktu galīgo vienošanos," televīzijā pārraidītajā preses konferencē, kurā piedalījās ārvalstu diplomāti, pavēstīja Aragči.
Viņš piebilda, ka vissvarīgākais jautājums, kas atrisināms sarunās, ir kara izbeigšana Libānā.
Kā ziņots, ASV prezidents Donalds Tramps, viceprezidents Džeimss Deivids Venss un Irānas parlamenta spīkers Mohammads Bagers Galibafs pirmdien elektroniski parakstīja vienošanos par kara izbeigšanu Tuvajos Austrumos, bet oficiālā parakstīšanas ceremonija paredzēta piektdien Šveicē.