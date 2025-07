"Aknas parasti nesāp - tās var būt bojātas, bet cilvēks neko nejūt!" Infektoloģe: aknu veselība jāuztver nopietni

- Jā, aknas parasti nesāp - tās var būt bojātas, bet cilvēks neko nejūt. Akūtas saslimšanas gadījumā simptomi var būt ļoti dažādi - no viegliem līdz smagiem. Vieglākos gadījumos tie var būt nespecifiski: nogurums, diskomforts vēderā, slikta dūša, vemšana, paaugstināta temperatūra. Šajos gadījumos cilvēki parasti nedomā par hepatītu, bet bieži saista to ar gremošanas trakta saslimšanu. C hepatīts daudziem asociējas ar dzelti, taču tā ne vienmēr parādās. Neizteiktās simptomātikas dēļ cilvēki reti vēršas pie ārstiem, līdz ar to C hepatīts paliek nediagnosticēts akūtajā fāzē.