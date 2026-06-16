Bauda ausīm un garšas kārpiņām - Liepājas koncertzāle aicina uz muzikālu pikniku brīvdabā
Vasaras pašā plaukumā koncertzāle “Lielais dzintars” izkāps ārpus stiklotās fasādes, lai satiktu savus klausītājus – liepājniekus un pilsētas viesus pie dabas. Pateicoties fonda “Uniting” un Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” attīstības biedrības atbalstam, 17. jūlijā no plkst. 19.00 līdz 21.00 ikviens aicināts pievienoties muzikālam piknikam skvērā iepretim koncertzāles galvenajai ieejai.
“Ziemas sezonā gaidām klausītājus mūzikas tempļa iekšienē, turpretim vasarā ir īstais brīdis ļaut mūzikai atvērt koncertnama durvis un pašai nākt ārā pie sava klausītāja, kas, omulīgi iekārtojies uz kurzemnieciskas segas un pa rokai novietojis piknika grozu ar vieglām uzkodām, bauda mūzikas skaņu savīšanos ar mākoņu slīdēšanu debesīs, kaiju rečitatīviem, laikabiedru čalām un visu citu, kas raksturo Liepājas dzīvi siltā, laipnā vasaras vakarā. Visa šī skaniskā bagātība nebūtu iespējama bez fonda “Uniting” un “Lielā dzintara” attīstības biedrības dāsnā atbalsta un izpratnes par to, ka koncertzāles fenomens meklējams notikumu daudzveidīgumā un ikviena liepājnieka personiskā muzikālā uzrunāšanā,” uzsver koncertzāles “Lielais dzintars” mākslinieciskais vadītājs Orests Silabriedis.
Šajā brīvdabas bezmaksas pasākumā apmeklētāji varēs piedzīvot iemīļotu Liepājas Simfoniskā orķestra kamersastāvu, to skaitā Liepājas mežragu kvarteta, ansambļa “Sonore Antiqua”, Rietumkrasta trio, sitaminstrumentu ansambļa un citu muzikālu viesu performances, kas pāri pilsētai izskanēs no koncertzāles terases. Koncertā būs iespēja baudīt dažādu žanru un noskaņu mūziku – klasiskās mūzikas meistardarbus, tango kaislīgi romantiskās taktis, kā arī visiem zināmas dziesmas, kurām gribas dziedāt līdzi. Šo visu varēs vērot un klausīties, ērti iekārtojoties zālienā ar līdzpaņemtu pledu un našķiem, vai sēžot pie galdiņiem iepretim koncertzālei.
Jau stundu pirms koncerta sākuma, plkst. 18.00 fona mūzikas pavadībā skvērā darbu uzsāks kafejnīca “Čello”, piedāvājot sāļās un saldās uzkodas un atspirdzinājumus.
Domājot par ģimenēm, attīstības platforma YOU+ pirms koncerta un tā laikā bērniem un jauniešiem nodrošinās daudzveidīgas radošās aktivitātes. Būs iespējams krāsot krāsojamās lapas, veidot grāmatzīmes, kā arī spēlēt “savieno ciparus”. Pirms muzikālās programmas varēs piedalīties arī aktīvākās spēlēs, kā muzikālie krēsli, “ola, vista, dinozaurs”, “boo spēle”, “zip, zap, zoo” un tamlīdzīgi.