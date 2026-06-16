“Kā var zagt no kapiem?” Jēkabpils pilsētas kapos no kapu kopiņām pazudušas apmales
Jēkabpils pilsētas kapos kāda ģimene piedzīvojusi nepatīkamu pārsteigumu — no tuvinieku kapu kopiņām pazudušas trīs apmales.
Par notikušo sociālajos tīklos pastāstījusi kāda sieviete, norādot, ka viņas mamma no rīta saņēmusi zvanu no kapu kopējiem. Viņi vaicājuši, vai ģimene plāno mainīt no kapu kopiņām noņemtās apmales. Saņemot atbildi, ka šāds nodoms nav bijis, tuvinieki devušies uz kapiem, kur konstatējuši, ka no kopiņām pazudušas trīs apmales.
Ieraksta autore pauž sašutumu par notikušo un uzsver, ka zādzība no kapavietas ir īpaši bezkaunīga rīcība.
Notikušais, pēc sievietes teiktā, konstatēts Jēkabpils pilsētas kapos. Viņa aicina iedzīvotājus dalīties ar informāciju un būt vērīgiem, ja pamanītas aizdomīgas personas vai līdzīgi gadījumi.
Par notikušo uzrakstīts arī iesniegums Valsts policijai.
Kā Jauns.lv apstiprināja Valsts policijā, vakar, 15. jūnijā ap pulksten 16.30 Valsts policijā saņemta informācija, ka Jēkabpilī, Zaļā ielā notikusi zādzība no kapiem – nozagtas trīs marmora kapu virsmas.
Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess un tiek skaidroti notikušā apstākļi.