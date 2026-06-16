Vjačeslavs Šarpars.
Futbols
Šodien 08:59
Savā 39. dzimšanas dienā traģiski gājis bojā bijušais “Riga FC” futbolists Vjačeslavs Šarpars
Savā 39. dzimšanas dienā Grieķijā traģiski gājis bojā bijušais “Riga FC” futbolists, ukraiņu pussargs Vjačeslavs Šarpars.
Par dēla nāvi paziņoja viņa māte Valentīna. “Traģiski aizgājis mūžībā mūsu dārgais un svētītais dēls Vjačeslavs. Jūra viņu paņēma, šausmīga nejaušība,” viņa rakstīja sociālajos tīklos.
Šarparam bija saikne arī ar Latvijas futbolu — karjeras laikā viņš pārstāvēja “Riga FC”, ar kuru 2019. un 2020. gadā kļuva par Latvijas čempionu.
Vjačeslavs Šarpars bija pazīstams ukraiņu pussargs, kurš spēlēja “Volyn”, “Vorskla”, “Metalist”, “Dnipro”, Kijivas “Arsenal” un vairākos ārvalstu klubos. “Vorskla” sastāvā viņš kļuva par Ukrainas čempionāta bronzas medaļnieku un spēlēja Eiropas līgā.
Ģimene pašlaik kārto viņa mirstīgo atlieku nogādāšanu Ukrainā. Šarparu sēro sieva, četri bērni, vecāki un māsa.