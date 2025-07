Vai man ir jāievēro šī diēta? Kā kritiski izvērtēt informāciju, ko redzi internetā

Kad pārtika tiek iedalīta “labā” un “sliktā”, tas var radīt sajūtu, ka būt veselīgam ir kaut kas, ko tu vai nu vari sasniegt, vai izgāzties. Šāda domāšana var izkropļot ne tikai to, kā uztveram pārtiku, bet arī to, kā uztveram sevi, jo pašcieņa kļūst atkarīga no tā, cik stingri ievērojam noteikumus.