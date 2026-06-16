"Vācieties mājās!" Kanāriju salās iedzīvotāji kļuvuši naidīgi pret tūristiem
Kanāriju salās pieaug naidīga attieksme pret tūristiem, raksta vietējais izdevums "Canarian Weekly".
Nesen uz stabiem pie ceļa, kas ved uz iecienīto Playa El Bollullo pludmali, tika pamanīti uzraksti: "Sasodītie tūristi!" un "Tūristi, brauciet mājās!".
Kāds pāris, kas jau ilgāku laiku dzīvo Tenerifē, sazinājās ar vietējo izdevumu un dalījās ar pārgājiena laikā uzņemtām fotogrāfijām, kurās redzami uzraksti uz sienām un citiem objektiem. Anonīmie sarunas biedri stāstīja arī par savu pieredzi Kanāriju salās, kur, pēc viņu teiktā, viņiem nereti nācies saskarties ar mērķtiecīgiem apvainojumiem.
Apmēram četrdesmit gadus vecais laulātais pāris dzīvo Puerto de la Krusā. Maija beigās viņi nolēma doties pārgājienā uz Punta del Hidalgo apkaimi.
"Par lielu pārsteigumu takas sākumā, kas ved uz Činamadu, uz tilta balsta pamanījām ieskrāpētu uzrakstu "Nogaliniet tūristus!"" satraukti stāsta pāris.
Činamada ir gleznains un nomaļš kalnu ciemats Tenerifē, kas atrodas Anagas lauku parkā. Tas ir pazīstams ar unikālu alu mājokļu apmetni — aptuveni 30 mājas ir daļēji vai pilnībā izcirstas klintīs.
Ciemats ir iecienīts pārgājienu galamērķis. Viens no populārākajiem maršrutiem ved no piekrastes Punta del Hidalgo virzienā cauri krāšņiem lauru mežiem.
Diemžēl tur pamanītie naidīgie uzraksti nebija vienīgie pret tūristiem vērstie saukļi uz salas. Nākamajā dienā, pastaigājoties pa Playa El Bollullo pludmali, pāris sastapās ar vēl vairākām līdzīgām vēstīm.
Piemēram, uz stabiem gar ceļu, kas ved uz pludmali, bija redzami uzraksti: "Sasodītie tūristi!" un "Tūristi, brauciet mājās!".
Kāpēc vietējie iedzīvotāji vairs nemīl tūristus?
Kopumā var teikt, ka Tenerifē nepatika nav vērsta pret tūristiem kā cilvēkiem. Drīzāk neapmierinātību izraisa ilgtspējīgas attīstības principiem neatbilstošs masu tūrisma modelis.
Piemēram, īstermiņa īres platformas, piemēram, "Airbnb", ir ievērojami paaugstinājušas ilgtermiņa īres cenas un nekustamo īpašumu vērtību. Tā rezultātā daudzi vietējie iedzīvotāji, lai gan strādā pilnu darba laiku, vairs nespēj atļauties mājokli un ir spiesti dzīvot automašīnās vai pagaidu būvēs.
Lai gan tūrisms salai nes rekordlielus ieņēmumus, Kanāriju salās ir vienas no zemākajām algām Spānijā, un gandrīz trešdaļa iedzīvotāju dzīvo nabadzības riska zonā.
Vietējos iedzīvotājus satrauc arī dabas stāvoklis, jo jaunu viesnīcu un kūrortu būvniecība negatīvi ietekmē salas trauslo ekosistēmu.
Laulātais pāris, kas sazinājās ar presi, labi apzinās Kanāriju salu sociālās un ekonomiskās problēmas, kā arī to, ka daudzi vietējie iedzīvotāji ir vīlušies masu tūrisma radītajās sekās. Vislielākā neapmierinātība vērojama visblīvāk apdzīvotajās teritorijās.
"Nekas neattaisno aicinājumus nogalināt!"
Pāris uzskata, ka situācijai Kanāriju salās jāpievērš lielāka uzmanība. Tomēr, pēc viņu domām, pastāv būtiska atšķirība starp protestu pret tūrisma politiku un naida vai vardarbības kurināšanu pret cilvēkiem.
"Lai cik sarežģīta būtu situācija, nekas nevar attaisnot saukļus, kas aicina nogalināt citu cilvēku," uzsver Tenerifē dzīvojošais pāris.
Vēl lielākas bažas viņiem rada šķietamā varasiestāžu bezdarbība. Pāris ziņojis par abiem gadījumiem, taču, kā viņi apgalvo, līdz šim nav saņēmuši nekādu atbildi.
"Tas rada iespaidu, ka šāda rīcība ir pieļaujama un pasākumi tiks veikti tikai tad, kad notiks kāds nopietns incidents."
Tomēr zīmīgi, ka Playa El Bollullo pludmales apkārtnē darbojas daudzi restorāni, kuru darbība lielā mērā ir atkarīga no apmeklētājiem. Tūristiem ir grūti saprast, kāpēc neviens nav parūpējies par šo grafiti noņemšanu.
"Cilvēkiem, kas dodas uz publisku pludmali, pa ceļam nevajadzētu redzēt draudus un apvainojumus," norāda pāris.
Vai gadiem ilga nodokļu maksāšana neko nenozīmē?
"Šī tēma mums ir ļoti personiska. Pirms kāda laika mani autobusa pieturā Lalagunā mutiski aizvainoja tikai manas ādas krāsas dēļ — ar rasismu saskaras arī baltādainie. Man lika pamest salu un pārmeta, ka atņemu vietējiem iedzīvotājiem mājokļus un citas iespējas," stāsta sieviete.
Pāris uz salas dzīvo jau 16 gadus, viņiem ir uzturēšanās atļauja, un viņi maksā nodokļus. Viņi saskaras ar tām pašām problēmām kā vietējie iedzīvotāji, piemēram, augstajām dzīves dārdzības izmaksām.
"Šāda pieredze kopā ar arvien agresīvākiem vēstījumiem liek mums just, ka situācija kļūst potenciāli bīstama," norāda pāris.
Kā ilggadēji salas iedzīvotāji viņi uzskata, ka īstā problēma nav tūristi. Par galvenajiem cēloņiem viņi min politiskos lēmumus, nepietiekamu regulējumu un gadiem ilgu bezdarbību tādās jomās kā mājokļu politika un infrastruktūra.
"Tā vietā, lai risinātu šīs problēmas, neapmierinātība arvien biežāk tiek vērsta pret iebraucējiem, no kuriem daudzi vienkārši atpūšas, mācās, strādā vai veido savu dzīvi uz salas."
Vai paši spāņi vēlētos piedzīvot tādu pašu attieksmi?
"Arī spāņi un Kanāriju salu iedzīvotāji dodas uz ārzemēm atpūsties, strādāt, mācīties un reizēm iegādājas nekustamo īpašumu. Tāpat kā cilvēki no citām valstīm. Rodas jautājums — kā viņi justos, ja viņus sagaidītu ar šādiem vēstījumiem? Ar vēstījumiem, kuros tiek draudēts ar nogalināšanu?" neizpratnē vaicā pāris.
Izdevums "Canarian Weekly" sazinājās ar pāra minēto teritoriju pašvaldībām, taču līdz šim no tām nav saņemta nekāda atbilde.