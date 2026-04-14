Rīgā uz valsts apmaksātu bērnu psihiatra konsultāciju vidēji jāgaida 155 dienas
Vidējais gaidīšanas laiks līdz valsts apmaksātai bērnu psihiatra konsultācijai Rīgā ir 155 dienas, liecina Veselības ministrijas apkoptā informācija.
Šo informāciju ministrija otrdien prezentēja Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijai.
Apakškomisijā otrdien diskutēja par psihiskās veselības jomas aktuālajiem jautājumiem.
VM informācija liecina, ka starp tādiem speciālistiem kā psihiatrs, bērnu psihiatrs un narkologs garākās rindas vērojamas pie bērnu psihiatriem, īpaši Rīgā un Zemgalē.
Ministrijas pārstāve norādīja, ka speciālistu pieejamība ir nevienmērīga. VM dati liecina, ka 2026. gadā Latvijā ir 55 sertificēti un praktizējoši bērnu psihiatri, 258 psihiatri un 90 psihoterapeiti.
VM kā vienu no galvenajām prioritātēm pieejamības, prevencijas un sistēmas kapacitātes stiprināšanai izvirzījusi rezidentūras vietu saglabāšanu un palielināšanu psihiatra un bērnu psihiatra specialitātēs.
Tāpat VM plāno pakalpojumu attīstību nepilngadīgajiem ar atkarībām un koordinētākas aprūpes pieejas stiprināšanu Rīgā un reģionos. Kā vēl viens virziens noteikta atkarību izraisošo vielu pieejamības mazināšana, agrīna palīdzība un aprūpētāju prasmju attīstība. Līdztekus iecerēta tiesu ekspertīzes sistēmas pilnveidošana un starpinstitucionālās sadarbības nostiprināšana.
Nacionālā psihiskās veselības centra (NPVC) pārstāve, runājot par rezidentūras vietu skaitu psihiatra vai atkarību psihiatra specialitātē, sēdē norādīja, ka 2025. gadā rezidentūru beidza divi cilvēki un šogad ir pirmais gads, kad beidzēju skaits pārsniedz desmit. Šogad rezidentūru beidz 12 jaunie speciālisti, iezīmēja NPVC pārstāve.
Viņa atklāja, ka pie esošā cilvēkresursu deficīta nepieciešami 16 rezidenti gadā, lai tuvāko desmit gadu laikā nolīdzsvarotu psihiskās veselības aprūpi valsts sektorā. Apmācība tiek nodrošināta divās universitātēs, vietas tiek aizpildītas, liecina centra informācija.
NPVC lūdz palielināt rezidentūras vietu skaitu psihiatrijā un atkarību psihiatrijā no 12 uz 16.