Ārsti vienmēr iesaka dateles šai cilvēku kategorijai: kam tās ir īpaši noderīgas
Dateles cilvēcei ir zināmas jau tūkstošiem gadu un joprojām ir svarīga uztura sastāvdaļa daudzās valstīs. Turklāt šie augļi izceļas ar augstu uzturvērtību un var kļūt par noderīgu papildinājumu ikdienas ēdienkartē.
Eksperti no portāla "Healthline" pastāstīja par to, kāds labums no datelēm un kā tās ietekmē organismu.
Dateles – kāds ir to galvenais labums
Dateles satur plašu uzturvielu spektru: apmēram 40 gramu porcijā ir aptuveni 113 kalorijas, 30 grami ogļhidrātu, nedaudz olbaltumvielu un vairāk nekā 3 grami šķiedrvielu. Tajās ir arī kālijs, magnijs, varš, dzelzs un vitamīns B6, kas piedalās sirds un asinsvadu, kā arī nervu sistēmas darbībā.
Tomēr vislielākais datelēm sniegtais labums veselībai ir tieši augstais šķiedrvielu daudzums. Šķiedrvielas palīdz normalizēt gremošanu, samazina aizcietējumu risku un uztur regulāru zarnu darbību.
Turklāt 2015. gada Kembridžas universitātes pētījums parādīja, ka regulāra dateļu lietošana var uzlabot zarnu un kopējo gremošanas sistēmas stāvokli.
Dateles ir arī bagātas ar antioksidantiem, kas aizsargā ķermeņa šūnas no bojājumiem, un, pēc žurnāla "Food Science & Nutrition" datiem, tās var būt saistītas ar iespējamu sirds un asinsvadu slimību riska samazināšanos.
Īpaša uzmanība jāatvēl datelēm grūtniecēm. Salīdzinoši nesens pētījums žurnālā "BMC Pregnancy & Childbirth" norādīja, ka šo augļu lietošana vēlīnās grūtniecības stadijās var būt saistīta ar ātrāku dzemdību norisi un mazāku vajadzību pēc stimulācijas.
Cik bieži var ēst dateles – labums un iespējamie riski
Lai gan dateļu sniegtais labums daudzos gadījumos ir ļoti acīmredzams, tās nav piemērotas visiem. Augstā dabisko cukuru satura dēļ tās jāiekļauj uzturā piesardzīgi cilvēkiem ar diabētu, insulīna rezistenci un ogļhidrātu vielmaiņas traucējumiem.
Turklāt pārmērīga dateļu lietošana vienā reizē var izraisīt vēdera uzpūšanos, diskomfortu zarnās vai caureju, īpaši cilvēkiem ar jutīgu gremošanas sistēmu.
Visbeidzot, svarīgi atcerēties par datelēm raksturīgo augsto kaloriju daudzumu – to pārmērīga lietošana var veicināt svara pieaugumu ilgtermiņā.
Ja labums un riski datelēm ir skaidri, ir arī svarīgi zināt, kādās devās tās ieteicams ēst: lielākajai daļai veselīgu cilvēku droša porcija ir 3–6 dateles dienā (aptuveni 40–70 gramus). Šāda deva ļauj saņemt šķiedrvielas, vitamīnus un minerālvielas, nepārsniedzot ievērojami cukura un kaloriju patēriņu.
Ja ir hroniskas saslimšanas vai nepieciešamība ievērot īpašu diētu, optimālo devu labāk saskaņot ar ārstu vai dietologu.