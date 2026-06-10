Rīgas dome vēl nelems par vienotās biļetes paplašināšanu uz visām vilcienu zonām
Rīgas dome trešdien atlika jautājuma skatīšanu par vienotās biļetes pilotprojekta pagarināšanu līdz 2026. gada 31. decembrim.
Lēmumprojekta izskatīšana atlikta pēc Martas Kotello (P) priekšlikuma, pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no VSIA "Autotransporta direkcija" (ATD), ka Sabiedriskā transporta padome vēl nav pieņēmusi lēmuma par pilotprojekta paplašinātā tvēruma - vilciena B, C, D, E zonas - vienotās biļetes cenu. Plānos, ka jautājums izskatīšanai tiks virzīts pēc Sabiedriskā transporta padomes lēmuma, indikatīvi jūlija domes sēdē.
Saskaņā ar lēmumprojektu bija plānos paplašināt biļetes darbību no A zonas uz visām piecām vilcienu zonām - A, B, C, D un E.
Vienotā biļete ļauj pasažieriem izmantot gan vilcienu, gan Rīgas sabiedrisko transportu ar vienotu braukšanas biļeti, padarot pārvietošanos starp Rīgu un Pierīgu vienkāršāku. Šāds risinājums palīdz samazināt pārsēšanās šķēršļus, veicina sabiedriskā transporta izmantošanu un sekmē videi draudzīgāku mobilitāti, spriež pašvaldība.
Pilotprojekts sākts 2025. gadā, lai veicinātu integrētas sabiedriskā transporta sistēmas attīstību Rīgas metropoles areālā.
Lai nodrošinātu pilotprojekta turpināšanu, bija paredzēts veikt nepieciešamos grozījumus sadarbības līgumā starp Rīgas pašvaldību, AS "Pasažieru vilciens", ATD un SIA "Rīgas satiksmi".