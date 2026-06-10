Jau septiņpadsmito reizi Jūrkalnes Ugunspļavā tiks svinēti vasaras saulgrieži
21. jūnijā Jūrkalnē jau septiņpadsmito reizi pulcēsies līgotāji no visas Latvijas, lai kopā piedzīvotu gada īsākās nakts burvību vienā no skaistākajām vietām Latvijas piekrastēm Baltijas jūras krastā.
Vasaras saulgriežu svinēšana Jūrkalnes Ugunspļavās gadu gaitā kļuvusi par īpašu tradīciju, kas apvieno latviskās kultūras mantojumu, senos rituālus, tautas mūziku un dejas. Arī šogad pasākuma apmeklētājus sagaidīs daudzveidīga programma.
No plkst. 20.00 Ugunspļavā skanēs dziesmas, būs rotaļas, vainagu pīšana un saulgriežu rituāli kopā ar etnogrāfisko ansambli “Maģie suiti”, folkloras kopu “Suitu dūdenieki” un Ventspils novada folkloras kopām. Savukārt plkst. 22.00 pie jūras apmeklētāji aicināti uz īpašu saulrieta sagaidīšanu kopā ar Ventspils novada deju kolektīviem, kur deju raksti un jūras tuvums radīs neaizmirstamu vasaras vakara noskaņu.
Plkst. 23.00 Vējturu namā izskanēs komponista Raimonda Tigula koncertprogramma “Lec, saulīte”. Koncertā piedalīsies pats komponists ar pavadošo grupu, Ventspils novada jauktais koris “Dzintara balsis”, Ventspils jauktais koris “Kaiva”, jauktais koris “Hammerfest” no Norvēģijas, dziedātāja Ance Krauze un etnogrāfiskais ansamblis “Maģie suiti”. Sagaidot pusnakti, Ugunspļavā tiks iedegtas un iegrieztas ugunsdzirnavas, viens no iespaidīgākajiem Jūrkalnes saulgriežu simboliem. Pēc tam līdz pat diviem naktī svētku dalībnieki aicināti uz saulgriežu dančiem kopā ar Ēriku Zepu un Julgi Stalti.
Jūrkalnes vasaras saulgrieži ik gadu pulcē gan vietējos iedzīvotājus, gan viesus no visas Latvijas, kuri novērtē iespēju gada īsāko nakti pavadīt latviskā un dabas ieskautā vidē. Pasākuma organizatori aicina ikvienu līgotāju ierasties laikus, paņemt līdzi svētku noskaņojumu, ziedu pušķus vainagu darināšanai un ļauties īpašajai saulgriežu maģijai.