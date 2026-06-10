Latvijas Televīzija skaidro situāciju ar ezoterikas kabinetu savā ēkā
Latvijas Televīzija sniedza atbildi uz portāla Jauns.lv jautāmu par to, kā tas nākas, ka ēkā, kur darbojas Sabiedriskais medijs, kabinets piešķirts arī kādai krievu valodā runājošai ezoterikas un taro kāršu speciālistei.
"Atbildot uz Jūsu jautājumu - Latvijas Sabiedriskais medijs šobrīd pārskata telpu izmantošanu un nomas attiecības, ņemot vērā Sabiedriskā medija attīstību, redakciju paplašināšanos un darba organizācijas izmaiņas. Konkrētais nomas līgums jau ir uzteikts atbilstoši līguma nosacījumiem," komentēja Latvijas Televīzijas Korporatīvās komunikācijas vadītāja Raina Anna Ločmele
Savā "Instagram" profilā numeroloģe sevi dēvē par Alīnu. "Esmu ezoteriķe no Latvijas un šodien parādīšu, kur es strādāju. Šī ir Latvijas televīzijas ēka. Te viss ar caurlaidēm. Kopā divdesmit stāvi, septītais stāvs mans. Lūk, mans kabinets. Kopā ar vīru no nulles izremontējām. Ļoti gaiši, pasakains skats uz Rīgu, it īpaši, kad saule. Tieši šeit es pieņemu savus klientus uz konsultācijām," video stāsta taro speciāliste.
Kā liecina Alīnas publiskotā informācija "Instagram", viņa specializējas un sniedz konsultācijas ļoti dažādos jautājumos, sākot ar attiecībām un beidzot ar finansēm, un "gada uzdevumiem". Pakalpojumu cenas svārstās no vidēji 40 līdz 100 eiro. Informācija interesentiem pieejama krievu valodā.