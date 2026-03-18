Latvijā ieviesīs jaunu atbalstu pusaudžiem ar sarežģītu uzvedību un atkarību riskiem
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija uzsākusi ieviest Latvijā jaunu un efektīvu atbalstu ģimenēm, kurās aug pusaudži ar sarežģītu uzvedību un atkarību riskiem – multidimensionālo ģimenes terapiju.
Latvijas SOS bērnu ciematos informē, ka speciālisti ar šīs terapijas metodes palīdzību nākotnē varēs veiksmīgāk risināt jauniešu uzvedības, atkarību un ģimenes attiecību problēmas.
Projekts, kas ilgs turpat trīs gadus, tiks īstenots Rīgā, Kurzemē un Vidzemē. Tā laikā paredzēts izveidot un apmācīt trīs terapijas speciālistu komandas, kas sniegs palīdzību un konsultācijas ģimenēm ar bērniem. Vienai ģimenei terapija būs pieejama vidēji no trim līdz septiņiem mēnešiem, sesijās piedaloties vienu vai divas reizes nedēļā.
Skaidrots, ka multidimensionālās ģimenes terapijas pieeja balstās uz principu, ka jaunieša uzvedību ietekmē vairāki savstarpēji saistīti faktori – ģimene, vienaudži, skola, sociālā vide un individuālie psiholoģiskie aspekti. Tādēļ terapijas darbs norisinās vairākos līmeņos: ar jaunieti, attīstot emocionālās regulācijas un problēmu risināšanas prasmes, ar vecākiem, stiprinot audzināšanas prasmes un spēju noteikt robežas, ar ģimeni kopumā, uzlabojot komunikāciju un uzticēšanos, kā arī ar sociālo vidi, tostarp vienaudžiem, skolām un citām institūcijām. Darbs ar jaunieti terapijas ietvaros notiek gan mājas vidē, gan ārpus tās.
Projektu līdzfinansē "Eiropas Saociālais fonds Plus" programmā vardarbības ģimenē mazināšanai.