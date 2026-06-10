Dabas muzejā būs skatāmas teju 200 peoniju šķirnes
Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no 18. līdz 21. jūnijam norisināsies izstāde "Peonijas 2026”. Izstādē būs eksponētas turpat 200 šķirņu peonijas, kas lielā rūpībā izaudzētas Elitas Zvingules kolekcijas dārzā "Ķesterciema peonijas” un kolekcionāru dārzos citviet Latvijā.
Vasaras saulgriežu laikā daudzas peonijas sasniedz savu pilnbriedu. Izstādē Dabas muzejā apmeklētāji varēs baudīt un novērtēt peoniju ziedu daudzveidību, skaistumu un smaržu. Būs apskatāmas gan pienziedu un hibrīdās, gan starpsekciju grupas peonijas. Līdzās jaunākajām šķirnēm izstādes rīkotāji izrādīs arī retas un neparastas peonijas.
Izstādē piedalīsies peoniju audzētājas Elita Zvingule ("Ķesterciema peonijas”), Vineta Briška-Kambala no Kocēniem, Lidija Brice no Pelēču pagasta, kā arī Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs.
Ikvienam interesentam būs iespēja saņemt pieredzējušo dārzkopju sniegtās konsultācijas par peoniju audzēšanu, selekciju un īsto šķirņu izvēli savam dārzam. Izstādes laikā notiks balsojums par visskaistāko peoniju!
Izstādes "Peonijas 2026” atklāšana notiks 18. jūnijā plkst. 13.00.
Nākamā dārzkopības sezonas izstāde "Lilijas 2026” Latvijas Nacionālajā dabas muzejā plānota no 16. līdz 18. jūlijam. Laikapstākļu dēļ ir iespējamas izmaiņas, tāpēc aicinām sekot līdzi informācijai muzeja tīmekļvietnē un sociālo mediju Facebook un Instagram lapās.
Izstāde "Peonijas 2024" Latvijas Dabas muzejā
No 13. līdz 16. jūnijam norisināsies izstāde "Peonijas 2024”.