Ziemeļīrijas galvaspilsēta pārvērtusies kara laukā - pēc brutāla uzbrukuma ar nazi Belfāstā izceļas vardarbīgi protesti. VIDEO
Ziemeļīrijas galvaspilsētu Belfāstu otrdien satricināja vardarbīgi nemieri, kas izcēlās pēc tam, kad sociālajos tīklos plaši izplatījās video brutālu uzbrukumu ar nazi.
Video, kas aizsāka protestus, redzams, kā kāds Sudānas pilsonis uz ielas vairākkārt sadur aptuveni 40 gadus vecu vietējo iedzīvotāju galvas un kakla rajonā, līdz viņu aptur policija. Likumsargi saistībā ar notikušo aizturējuši 30 gadus vecu imigrantu, kurš ieradās Lielbritānijā 2023. gadā - viņš apsūdzēts slepkavības mēģinājumā, neatļautā ieroča nēsāšanā sabiedriskā vietā un draudu izteikšanā nogalināt.
Pēc video izplatīšanās sociālajos tīklos, galēji labējie aktīvisti, tai skaitā Tomijs Robinsons, aicināja iedzīvotājus uz pretimigrācijas protestiem vairākās Lielbritānijas pilsētās. Robinsona ierakstu pārpublicēja arī ASV miljardieris Īlons Masks, piebilstot: „Tikai protestējot atkārtoti un skaļi, būs iespējamas pārmaiņas.”
Tomēr demonstrācijas Belfāstā ātri vien pārauga vardarbībā. Daudzi demonstranti, kas piesedza sejas ar maskām, pilsētā izbūvēja barikādes, demolēja ēkas un aizdedzināja vairākus transportlīdzekļus. Vietējie mediji un aculiecinieki ziņoja arī par degošām ēkām, no kurām nācās evakuēt iedzīvotājus.
Protesti Belfāstā
Ziemeļīrijas galvaspilsēta pārvērtusies kara laukā - pēc brutāla naža uzbrukuma Belfāstā izceļas vardarbīgi protesti.
Demonstranti aizdedzinājuši dzīvojamās ēkas - cilvēki spiesti evakuēties
„Ap pusastoņiem vakarā viņi sāka dedzināt atkritumu konteinerus. Atskanēja policijas automašīnu sirēnas. Cilvēku kļuva arvien vairāk, viņi sāka mētāt degmaisījuma pudeles. Pēkšņi uguns izplatījās, mūsu ēkā ieplūda dūmi, un ugunsdzēsēji lika mums nekavējoties evakuēties,” norāda kāds iedzīvotājs. „Tas ir biedējoši. Es saprotu, ka cilvēki ir dusmīgi, taču šādas lietas ir jāapspriež miermīlīgā veidā,” norāda kāda cita.
Nemierus asi nosodīja arī Ziemeļīrijas ministre Mišela O'Nīla. „Maskētu vīriešu grupas, kas izdzen ģimenes no viņu mājām, tās aizdedzinot, nav nekas cits kā pretīga gļēvulība,” viņa rakstīja vietnē "X".
Arī Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers notikušo raksturoja kā „šausminošu” un „pretīgu”. Protesti notika ne tikai Belfāstā - Dienvidanglijas pilsētā Sauthemptonā desmitiem cilvēku pulcējās pie viesnīcas, kurā izmitināti patvēruma meklētāji. Demonstranti rokās nesa plakātus ar uzrakstiem „Nav rasisma, ir tikai patriotisms”.
Tikmēr Ziemeļīrijas policijas priekšnieks Džons Baučers aicināja sabiedrību ļaut izmeklētājiem veikt savu darbu saistībā ar video, kas izplatījās sociālajos tīklos. Viņš uzsvēra, ka pagaidām nav nekādu pazīmju, kas liecinātu, ka uzbrukuma iemesls būtu saistīts ar terorismu. Aizturētais vīrietis iepriekš nebija nonācis policijas redzeslokā.