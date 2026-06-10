Ugunsgrēkā Rīgā izglābti trīs cilvēki.
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Šodien 11:26
No degošas dzīvojamās mājas Rīgā evakuējās seši cilvēki
Vakar Ugunsgrēkā Rīgā izglābti trīs cilvēki, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Plkst. 18.11 saņemts izsaukums uz Vaiņodes ielu Rīgā, kur trīsstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva dzīvoklī dega dīvāns, sadzīves mantas un starpsiena kopumā 21 kvadrātmetra platībā.
Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās seši cilvēki, bet trīs cilvēkus izglāba ugunsdzēsēji. Viens no izglābtajiem cilvēkiem bija cietis un tika nodots mediķiem.
Vakar plkst. 8.48 saņemts izsaukums uz Andreja Pumpura ielu Daugavpilī, kur divstāvu ražošanas ēkā dega divi kompresori desmit kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās 30 cilvēki.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 59 izsaukumus - 17 uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā viena meža ugunsgrēka dzēšanu, 22 uz glābšanas darbiem, bet vēl 20 izsaukumi bija maldinājumi.