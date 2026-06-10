Tukuma novads izvēlēts unikālam Latvijas mēroga pilotprojektam
Tukuma novads ir viena no tikai četrām Latvijas pašvaldībām, kas piedalās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) rīkotajā pilotprojektā, informē pašvaldībā.
Tukuma novads ir viena no tikai četrām Latvijas pašvaldībām, kas piedalās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) rīkotajā pilotprojektā “Jaunatnes darbinieks skolā”. Mūsu novadā par šīs valsts mēroga iniciatīvas mājvietu un praktisko vēstnesi kļuvusi Tukuma 3. pamatskola, kurā tiks ieviesta un slīpēta jaunatnes darbinieku un izglītības iestāžu sadarbība.
Projekta galvenais mērķis ir integrēt neformālās izglītības metodes skolas ikdienā, tādējādi veidojot tiltu starp formālo mācību procesu un jauniešu brīvo laiku, līdzdalību un personības pilnveidi.
Kas ir jaunatnes darbinieks skolā? Bieži vien rodas jautājums – ar ko šī loma atšķiras no skolotāja, sociālā pedagoga vai psihologa? Kamēr pedagogi koncentrējas uz akadēmiskā satura nodošanu, bet atbalsta personāls – uz sociālo vai emocionālo problēmu risināšanu, jaunatnes darbinieks skolas vidē darbojas kā mentors un uzticības persona. Tas ir cilvēks, kurš nevis māca, bet palīdz pašiem skolēniem attīstīt savas idejas un jēgpilni organizēt ikdienu izglītības iestādē.
Tukuma 3. pamatskolā jaunatnes darbinieka fokuss būs vērsts uz:
- Jēgpilnu brīvā laika pavadīšanu: interaktīvu un iesaistošu starpbrīžu organizēšanu, kā arī aktivitātēm pēc stundām, kas palīdz attīstīt jauniešu dzīves prasmes.
- Iniciatīvu atbalstīšanu: iedrošinot skolēnus radīt savus vietējos pasākumus un apgūt projektu veidošanas pamatus.
- Iekļaujošas vides veidošanu: nodrošinot, ka ikviens jaunietis jūtas piederīgs skolas kopienai, neatkarīgi no viņa ikdienas sekmēm vai aktivitātes ārpus skolas.
Kāpēc tas ir panākums Tukuma novadam? Dalība šajā projektā ļauj Tukuma novadam būt starp valsts mēroga pionieriem, kas veido sistēmisku, mūsdienīgu pieeju darbam ar jaunatni. Pilotprojekta mācību un izpētes posms ilgs līdz pat nākamā mācību gada sākumam, un tā laikā iegūtā pieredze kalpos par pamatu tam, lai šādu praksi nākotnē varētu izvērtēt un ieviest arī citās novada izglītības iestādēs. Tam visam pamatā ir mērķis sasniegt jauniešus tur, kur viņi pavada vislielāko daļu sava laika – skolā.
Šobrīd notiek intensīvs darbs, lai smeltos pieredzi no pašvaldībām, kurām jau ir pieredze strādājot ar šādu sadarbības modeli un izveidotu sistēmu, lai jau no septembra varētu sākt projekta īstenošanu.