Slimība, kas var nozagt redzi nemanāmi: īpašs risks ir cilvēkiem pēc 40
Glaukomu bieži sauc par kluso redzes zagli, jo paaugstinātu acs spiedienu cilvēks nejūt ļoti ilgi, žurnāla "100 Labi Padomi" jaunākajā numurā brīdina acu ārste Solveiga Zālīte.
Konsultē P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas, Veselības centra 4, Medicīnas centra ARS un Acu veselības centra oftalmoloģe Solveiga Zālīte.
Glaukoma ir acu slimība, kas pakāpeniski bojā redzes nervus. Laikus nesākot to ārstēt, redzes zudums neatgriezeniski progresē, tāpēc šī slimība ir viens no biežākajiem akluma cēloņiem. Par to jāatceras visiem, kam acu ārsts atklājis paaugstinātu acs iekšējo spiedienu.
Acs iekšpusē nepārtraukti tiek ražots šķidrums, kas tiek aizvadīts uz galvas vēnām. Ja attece nedarbojas pietiekami labi, acs iekšējais spiediens var paaugstināties, bojājot redzes nervu. Laika gaitā zūd redzes asums un sašaurinās redzes lauki. Tas nozīmē, ka pakāpeniski, sākot no redzes perifērijas, veidojas tā saucamā tuneļveida redze – cilvēks redz tikai taisni, sānu redzes vairs nav. Glaukomu bieži sauc par kluso redzes zagli, jo paaugstinātu acs spiedienu cilvēks nejūt ļoti ilgi.
Kam visbiežāk atklāj saslimšanu?
Visbiežāk glaukomu atklāj cilvēkiem pēc 40–50 gadu vecuma, tādēļ pēc 40 gadiem svarīgi reizi gadā apmeklēt acu ārstu. Lielāks risks ir cilvēkiem, kuriem ģimenē kāds radinieks jau slimo vai ir slimojis ar glaukomu. Lai arī galvenais riska faktors ir paaugstināts acs iekšējais spiediens, tā paaugstināšanās vēl neliecina par glaukomas diagnozi. Pie riska faktoriem pieder arī izteikta tuvredzība, slikti kompensēts cukura diabēts, asinsrites traucējumi un paaugstināts asinsspiediens.
Ja atklāts paaugstināts acs spiediens, pie oftalmologa uz pārbaudēm jādodas regulāri, vismaz divas reizes gadā, ja ārsts nav noteicis biežāk. Okulāro hipertensiju – tā sauc paaugstinātu acs spiedienu bez redzes nerva bojājuma pazīmēm – var ārstēt ar glaukomas pilieniem vai novērot.
Izmēra spiedienu un nosaka diagnozi?
Lai noteiktu glaukomas diagnozi, nepietiek tikai ar acs spiediena izmērīšanu – nepieciešama padziļināta izmeklēšana. Tā ietver pilnu acs apskati – redzes pārbaudi, acs spiediena mērījumus, acs priekšējo un mugurējo daļu pārbaudi, redzes nerva izmeklēšanu ar optisko koherences tomogrāfiju, redzes lauku pārbaudi. Ja noteikta glaukomas vai okulārās hipertensijas diagnoze vai ir riska faktori, šīs pārbaudes jāveic regulāri.
