Gribi tulpes jau pavasara sākumā? Izvēlies šīs šķirnes
Par pašām agākajām tulpju šķirnēm žurnāla “100 labi padomi” jaunajā speciālizlaidumā “Sēsim un stādīsim” stāsta parka dārznieks Mikus Karlsons.
Pavasarī noteikti ziedēs tulpes – daudz un dažādas. Bet pašas pirmās no tām uzziedēs vēl tad, kad sniegs varbūt pat nebūs nokusis. Tās izbāzīs savas galvas caur sniega kārtiņu un, sajūtot siltos saules starus, uzsprāgs krāsu košumā.
Visagrākās
Ļoti agri ziedošās tulpes pamatā ir neliela auguma. Tās labi izskatās kopā ar krokusiem un iederas akmeņdārzos.
* Vienas no agrākajām ir Gisāras tulpes (Tulipa hissarica) – var uzziedēt jau marta beigās vai aprīļa sākumā. To ziedi ir dzelteni, no viena sīpola var veidoties līdz pat četriem ziediem. Gisāras tulpes augumā nepārsniedz 15 cm un labi vairojas.
* Agri uzzied arī Turkestānas tulpes (Tulipa turkestanica). Ziedi ir balti ar dzeltenu pamatni. Saules gaismā tie pilnībā atveras, gaismai pazūdot, aizveras un kļūst gandrīz vai nemanāmi. Tulpes ir apmēram 10–25 cm garas, uz viena kāta var būt 3–15 ziedi.
Šīs abas tulpes ir lielisks dārza rotājums, taču tās var nākties meklēt pie kolekcionāriem vai interneta veikalos, jo Latvijā tās masveidā netirgo. Tulpes katru gadu jāizrok, kas lapas ir līdz pusei nodzeltējušas. Jāņem vērā arī tas, ka šo tulpju sīpoli ļoti garšo pelēm, tāpēc uzglabājot tie jāpieskata, lai rudenī pirms stādīšanas nebūtu nepatīkami pārsteigumi un tukšas kastītes.
Burvīgās Kaufmaņa tulpes
Krietni pieejamākas un arī lielākā izvēlē ir Kaufmaņa tulpes (Tulipa kaufmanniana), kas arī uzzied samērā agri. Kaufmaņa tulpes ir zināmas arī kā ūdensrožu tulpes, jo to ziedi atveroties atgādina ūdensrozes. Interesanti, ka ziedu ārpuses un iekšpuses krāsa mēdz būt atšķirīga, tāpēc Kaufmaņa tulpes vienas dienas laikā izskatās dažādi. Liels šo tulpju pluss ir arī lapas, jo tās mēdz būt ne tikai zaļas, bet arī raibas.
