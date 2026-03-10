"Mēs noteiksim kara beigas" - Irāna noraida Trampa apgalvojumus par uzvaru
Irānas Islāma revolūcijas gvardes korpuss otrdienas rītā paziņoja, ka tikai tas "noteiks kara beigas", noraidot ASV prezidenta Donalda Trampa izteikumus, ka karš lielā mērā ir beidzies.
"Mēs esam tie, kas noteiks kara beigas," teikts gvardes paziņojumā, kuru pārraidīja Irānas ziņu aģentūra "Tasnim".
"Apstākļi kaujaslaukā un kara beigas ir [Irānas] Islāma Republikas rokās," piebilda gvarde savā paziņojumā.
Tramps pirmdien telefonintervijā telekanālam CBS pauda uzskatu, ka ASV un Izraēlas karš ar Irānu jau ir lielā mērā beidzies.
"Es uzskatu, ka šis karš ir beidzies, lielā mērā. Viņiem nav flotes, nav sakaru, viņiem nav gaisa spēku. Viņu raķetes ir izkaisītas. Viņu droni tiek visur uzspridzināti, tāpat kā dronu ražošana. Ja paskatās, viņiem nav palicis nekā. Nav palicis nekā militārā nozīmē," sacīja Tramps, atkārtojot Irānas zaudējumu novērtējumu, ko viņš bija paudis iepriekšējās dienās.
Tramps arī norādīja, ka ASV ir "ļoti tālu" priekšā viņa sākotnēji norādītajam kara termiņam - četrām vai piecām nedēļām.
Izraēla un ASV triecienus Irānai sāka 28. februārī. Raķešu triecienos un uzlidojumos cietušas daudzas Irānas pilsētas, arī galvaspilsēta Teherāna. Irāna veikusi atbildes triecienus Izraēlai un ASV militārajiem objektiem Persijas līča reģionā.
Pēc šo triecienu sākuma Tramps paredzēja, ka militārā kampaņa ilgs četras vai piecas nedēļas. Pagājušās nedēļas beigās Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita minēja laika periodu no četrām līdz sešām nedēļām.