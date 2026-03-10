Dana Reizniece 44 gadu vecumā kļuvusi par vecmāmiņu
Starptautiskās šaha federācijas rīkotājdirektores un bijušās ministres Danas Reiznieces vecākā meita Helēna Zālīte janvāra vidū laidusi pasaulē meitiņu.
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Dana Reizniece neslēpj prieku, ka 44 gadu vecumā ir kļuvusi par vecmāmiņu, un savas jaunās sajūtas raksturo īsi un kodolīgi: “Man pašai liels prieks, gandarījums un lepnums par meitu. Bet neko daudz vairāk negribu stāstīt, jo meita vēlas saglabāt diskrētumu.”
Kad Dana Reizniece, sākot politisko karjeru, pārcēlās no Ventspils uz Rīgu, viņas pirmdzimtā meita Helēna Reizniece, kurai tagad ir jau 22 gadi, palika Ventspilī, jo bija te uzsākusi skolas gaitas, turklāt te dzīvoja meitenes tētis. Vēlāk Helēna turpināja studijas Ventspils augstskolā un sociālajā platformā "LinkedIn" norādījusi, ka studējusi uzņēmējdarbību. 2024. gada vasarā Dana Reizniece savā "Instagram" kontā bija publicējusi pāris attēlu no Helēnas skaistā dzīves notikuma – kāzām. Tad arī sociālajos tīklos Helēnas uzvārds no Reizniece mainījās uz Zālīte.
Zīmīgi, ka Danas vecākā meita Helēna ir tikpat drosmīga kā mamma, kas aizrāvusies ar militāro jomu. Helēna ir iestājusies Zemessardzē, Ventspils 46. kājnieku bataljonā.