Latvijā iespējama transporta krīze: pārvadātāji var apturēt reisus
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija brīdina par iespējamu transporta krīzi, jo strauji pieaug degvielas cenas saistībā ar konfliktu Tuvajos Austrumos. Ja valsts operatīvi nereaģēs, pārvadātāji var būt spiesti pārtraukt pasažieru pārvadājumus.
Asociācijas pārstāvji norāda, ka jau pašlaik valsts pasūtījuma izpildei šogad trūkst aptuveni 15 miljonu eiro, bet jaunais degvielas sadārdzinājums var šo deficītu vēl palielināt. Tāpat netiek izslēgts, ka piegāžu problēmu dēļ degvielas var nepietikt nepieciešamajā apjomā. Pēc prognozēm tās cena drīzumā varētu pietuvoties diviem eiro par litru, ziņo LSM.lv.
Pārvadātāji atgādina, ka, slēdzot daudzgadu līgumus 2019. gadā, degvielas cena vidēji bija ap 1,20 eiro par litru, bet pērn tā jau bija aptuveni par ceturtdaļu augstāka. Tāpēc asociācija aicina Satiksmes ministriju pārskatīt kompensāciju kārtību un nodrošināt prioritāras degvielas piegādes sabiedriskajam transportam.
Savukārt Satiksmes ministrijā atzīst, ka risks pastāv, un sola risinājumus meklēt kopā ar Ekonomikas ministriju, Klimata un enerģētikas ministriju un nozares pārstāvjiem. Šonedēļ paredzētas sarunas gan par degvielas cenu pieaugumu, gan par trūkstošajiem 15 miljoniem eiro.
Vienlaikus ministrijā uzsver, ka ātri mainīt spēkā esošos ilgtermiņa līgumus ar pārvadātājiem būs sarežģīti, jo tas saistīts ar juridiski sensitīvo jautājumu par izmaksu indeksāciju un prasa rūpīgu tiesisku risinājumu. Pagaidām arī nav skaidrs, kādu summu valsts varēs piešķirt, lai kompensētu pieaugošās pārvadātāju izmaksas.