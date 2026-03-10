Vairāk nekā desmit iestāžu nespēj savaldīt vienu skolēnu - Ozolnieku vidusskolā gadiem turpinās vardarbība
Divu pašvaldību un arī valsts iestādes mēģina atrisināt ieilgušo situāciju ar agresīvu skolēnu Ozolnieku vidusskolā.
Februārī vairāki masu mediji ziņoja par kādu agresīvu skolēnu Ozolnieku vidusskolā, no kura emocionāli un arī fiziski ciešot gan skolēni, gan pedagogi. Jelgavas novada pašvaldībā atzina, ka situācija Ozolnieku vidusskolā ir pašvaldības dienas kartībā jau vairākus gadus, taču to sarežģī vairāku pašvaldību un arī valsts iestāžu iesaiste risinājuma meklējumos.
"Iesaistoties Jelgavas novada Izglītības pārvaldei un Ozolnieku vidusskolai, tiek meklēti piemērotākie risinājumi, kā situāciju risināt gan šī konkrētā bērna labākajās interesēs, gan arī nodrošinot citu izglītojamo tiesības uz drošu vidi, kvalitatīvu izglītību, cieņpilnu attieksmi un skolas pedagogu tiesības uz labvēlīgu un drošu darba vidi," apgalvo pašvaldībā.
Vietvara arī uzsver, ka jebkāda veida vardarbība izglītības iestādē nav pieļaujama - ne pret izglītojamajiem, ne pedagogiem, ne pārējo skolas personālu.
Šādu sarežģītu gadījumu risināšana nav tikai reaģēšana uz vienu atsevišķu gadījumu, bet arī sistemātisks preventīvais darbs, apgalvo pašvaldībā. Skolā regulāri tiekot īstenotas audzināšanas un prevencijas aktivitātes, kas veicina cieņpilnu savstarpējo komunikāciju, konfliktu risināšanas prasmes un atbildīgu rīcību. Vienlaikus pašvaldībā uzsver, ka būtiski ir pieminēt arī vecāku lomu, atbildību un līdzdalību izglītības procesā un sadarbībā ar izglītības iestādi un speciālistiem, lai kopīgiem spēkiem sekmētu skolēnu mācību rezultātus un uzvedību.
"Novērojot skolēna uzvedības un saskarsmes īpatnības, kā arī ņemot vērā izglītības iestādei pieejamo informāciju, kopš 2022. gada izglītojamajam Ozolnieku vidusskolā ticis nodrošināts atbalsts, tajā skaitā, konkrētajam skolēnam piesaistīts pedagoga palīgs," informē novada pašvaldībā.
2022. gada maijā par bērna fizisko vardarbību pret citu izglītojamo izglītības iestāde informējusi Bērnu aizsardzības centru (BAC), Jelgavas bāriņtiesu un Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi, lūdzot sniegt atbalstu ģimenei steidzamā kārtā, nodrošinot, ka bērns saņem speciālistu palīdzību, lai uzvedības grūtības tiek novērstas vai mazinātas tiktāl, lai bērns var iekļauties izglītības iestādē, neapdraudot citu bērnu drošību, veselību un dzīvību. Šajā iesniegumā izglītības iestāde arī minējusi faktu, ka klases vecāki izjūt trauksmi par savu bērnu drošību izglītības iestādē.
Tāpat Jelgavas novada Izglītības pārvalde kopš 2022. gada gadījuma risināšanai piesaistījusi palīdzību no vairākām institūcijām, proti, situācijas risināšanā iesaistot BAC Bērnu tiesību uzraudzības dienestu, Vardarbības intervences nodaļu, Bērnu tiesību aizsardzības departamentu un Bāriņtiesu uzraudzības departamentu, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamentu, Tiesībsarga biroju, Valsts policijas (VP) Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkni, Jelgavas novada Pašvaldības policiju, Jelgavas bāriņtiesu, Jelgavas novada bāriņtiesu, Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi, Jelgavas novada Sociālo dienestu, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību un Jelgavas novada Juridisko nodaļu. Organizētas vairākas, dažādu līmeņu starpinstitūciju sanāksmes.
"Situācijas sarežģītību rada arī tas, ka tās risināšanā iesaistītas divas pašvaldības. Šobrīd, ņemot vērā situācijas saasināšanos, atkārtoti tiek organizētas abu iesaistīto pašvaldību - gan Jelgavas novada, gan Jelgavas pilsētas - atbildīgo iestāžu darbinieku tikšanās, cenšoties panākt iespējami labāko risinājumu, kas apmierinātu visas iesaistītās puses," apgalvo novada pašvaldībā.
Novada bāriņtiesas lietvedībā arī esot administratīvā lieta, kurā "tiek veiktas nepieciešamās darbības bērna interešu nodrošināšanai".
Savukārt VP informēja, ka saistībā ar skolēnu ir sākti vairāki administratīvie procesi, kā arī resoriskās pārbaudes par fizisku un emocionālu vardarbību. Četras administratīvās lietas ir izskatīšanas stadijā Jelgavas Administratīvās komitejas bērnu lietu apakškomisijā.
Policijā par šīm lietām plašākus komentārus nesniedz.
Arī Jelgavas pašvaldības Administratīvā komisija informē, ka saskaņā ar likumu "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem" lietas par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem izskata slēgtās administratīvās komisijas sēdēs un informācija par lietām nav publiskojama.