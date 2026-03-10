Allaž pozitīvais Ainars Bumbieris - par vīramātēm, karstām fanēm un patriotismu
Ar Ainaru Bumbieri tiekamies neilgi pēc tam, kad viņš paņēmis nelielu atvaļinājumu, lai gūtu spēkus jauniem projektiem. Populārais mūziķis, kā vienmēr, ir harismātisks, sirsnīgs un labprāt padalās gan savos nākotnes plānos, gan sulīgos pastāstos no dzīves. Saruna ar viņu - žurnāla “Patiesā Dzīve” jaunajā speciālizlaidumā “Šlāgeržurnāls +kantri”.
Pastāsti, kas jauns pašlaik notiek tavā dzīvē!
Gada sākumā veltīju laiku nelielai atpūtai, un tas bija patiesi svētīgi. Kā zināms, gada nogale mūziķiem ir intensīvs radošā darba posms, tādēļ pirms jauna cēliena sākšanas man bija nepieciešams laiks, lai atgūtu iekšējos resursu un sakopotu domas. Tiesa, arī šajā miera periodā notika vairākas nozīmīgas tikšanās ar producentiem, dzejniekiem un komponistiem. Mani nākotnes plāni ir ambiciozi un vērsti uz izaugsmi. Laiks rādīs, kā tie materializēsies.
Jau tagad skaidri iezīmējas divi jauni albumi – radošā sadarbība ar Magoni Liedeskalnu un Gati Lazdānu. Esmu izvēlējies strādāt pārdomātāk un nesteidzīgāk. Iepriekšējie pieci albumi tapa straujā, pat galvu reibinošā tempā, bet tagad prioritāte ir procesa kvalitāte. Vēlos izvairīties no liekas steigas un saspringuma, lai radīšanas process būtu maksimāli harmonisks un rezultāts mākslinieciski pilnvērtīgs.
Sākām runāt par atvaļinājumu, bet atpūtu tu tā arī nepieminēji. Kā tu parasti relaksējies?
Protams, es apzināti atvēlu laiku pilnvērtīgai atpūtai, lai saglabātu iekšējo līdzsvaru. Fiziskajai un garīgajai reģenerācijai lieliski noder kvalitatīvas spa procedūras un relaksācija ūdenī – tas palīdz atjaunoties pēc saspringtā koncertu grafika. Tomēr vislielāko spēku smeļos dabā. Pastaigas meža klusumā vai gar jūras krastu ir mans personīgais miera avots. Kad debesu dzidrums sastopas ar saules gaismu, tā ir absolūta idille – mirklis, kad es burtiski uzlādējos jaunām radošajām iecerēm. Savukārt nelieli izbraucieni ārpus Latvijas ļauj uz lietām paskatīties no cita skatpunkta un gūt svaigus iespaidus, kas vēlāk atbalsojas arī manā mūzikā un vadītajos pasākumos.
