Pasaulē
Šodien 07:50
Trampam bijusi "iedvesmojoša saruna" ar Putinu
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien paziņoja, ka viņam bijusi iedvesmojoša saruna ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu par Maskavas uzsāktā kara izbeigšanu pret Ukrainu.
"Mēs runājām par Ukrainu, kas vienkārši ir nebeidzama cīņa," žurnālistiem pavēstīja Tramps, piebilstot, ka, viņaprāt, tā tomēr bijusi pozitīva saruna šajā jautājumā.
Pēc šīs sarunas un Ķīnas prezidenta Sji Dzjiņpina pieminēšanas viņš arī paziņoja, ka, lai novērstu Irānas kara izraisīto paniku tirgū un straujo cenu kāpumu, ASV atcelšot zināmas ar naftas tirdzniecību saistītas sankcijas.