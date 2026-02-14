Strauji tuvojas alerģiju sezona! Kā laikus atpazīt simptomus un rīkoties, skaidro alergoloģe Dace Kārkliņa
Pagaidām vēl ārā ir sniegs, taču ilgi nav jāgaida, kad alerģiju sezona būs klāt, un pavasarī daudziem nākas saskarties ar nepatīkamiem simptomiem. Alergoloģe Dace Kārkliņa žurnāla "Par Veselību" jaunākajā numurā dalās ar padomiem, kā laikus sagatavoties un atpazīt alerģiju pazīmes.
Pavasaris daudziem saistās ar gaismu, siltumu un dabas atmošanos, taču tūkstošiem cilvēku Latvijā šis gadalaiks ik gadu nozīmē arī cīņu ar nepatīkamiem simptomiem – šķaudīšanu, acu asarošanu, aizliktu degunu un nogurumu. Ziedputekšņu sezona kļūst garāka, alergēnu koncentrācija gaisā nereti sasniedz rekordus, un robeža starp alerģiju un parastu saaukstēšanos bieži vien kļūst grūti nosakāma.
Kā sagatavoties gaidāmajai ziedēšanas sezonai, kā laikus atpazīt alerģiju, kā orientēties alergēnu kalendārā, un kā efektīvi pasargāt sevi brīdī, kad daba sāk mosties? Konsultē alergoloģe Dace Kārkliņa.
Imūnsistēmas darbības traucējumi
Alerģija ir imūnsistēmas darbības traucējumi, kas rodas, organismam izteikti reaģējot uz kādu apkārtējā vidē esošu vielu, piemēram, ziedputekšņiem, dzīvnieku spalvām vai pārtikas produktiem. Šīs vielas jeb kairinātājus, kas izraisa alerģiskas reakcijas, sauc par alergēniem. Alerģijas izraisītāji parasti ir ikdienā apkārtējā vidē esošas vielas vai produkti, kas parasti nav kaitīgi cilvēkiem, taču alerģiskam organismam tie izsauc saasinātu reakciju, piemēram, niezi, iesnas, acu asarošanu un elpošanas traucējumus. Ir grūti paredzēt, kā alerģija attīstīsies. Ja bieži ir iesnas, aizlikts deguns, šķaudīšana, deguna nieze un kairinātas acis putekšņu sezonas laikā, iespējams, tas ir siena drudzis jeb polinoze. Alerģijas simptomi var izraisīt arī nogurumu un apgrūtināt koncentrēšanos, tādējādi pasliktinot sekmes skolā vai darbā.
Krusteniskās reakcijas
Dažiem cilvēkiem, kuriem ir alerģija pret ziedputekšņiem, rodas paaugstināta jutība pret noteiktiem pārtikas produktiem, piemēram, pret āboliem, augļiem ar kauliņu, zemenēm, selerijām, riekstiem u. c. To sauc par orālās alerģijas sindromu. Ne visiem cilvēkiem ar ziedputekšņu alerģiju veidojas šīs krusteniskās reakcijas, bet ir labi zināt, ka tādas mēdz būt.
Izplatīti orālās alerģijas simptomi
• Lūpu, mēles, rīkles tūska
• Aukslēju un rīkles nieze
• Apsārtums mutes dobumā
Cilvēki bieži uzskata, ka viņiem ir pārtikas alerģija, jo pēc noteiktu produktu lietošanas parādās nepatīkamas sajūtas – slikta dūša, diskomforts kaklā un vēderā, apsārtums mutes dobumā, kņudinoša sajūta aukslējās un kaklā, gļotādas tūska, nātrene ap lūpām vai dīvains klepus. Tipiski tas ir, ēdot riekstus, ābolus, burkānus, selerijas, kivi, zemesriekstus, plūmes un citus augļus ar kauliņiem vai sēkliņām. Taču bieži vien patiesais iemesls nav alerģija pret pašu produktu, bet gan krustotā alerģija, kas saistīta ar bērzu, alkšņu vai lazdu ziedputekšņu alerģiju. Šādas reakcijas parasti parādās tad, ja produktus lieto svaigā, termiski neapstrādātā veidā. Tos cepot, vārot vai citādi apstrādājot, simptomu bieži vien vairs nav, piemēram, baudot zupu, kurā ir vārīti burkāni, selerijas, kartupeļi, alerģiskās reakcijas nav.
Tipiska situācija ir arī ādas reakcijas, piemēram, roku pietūkums, ādas kairinājums vai dermatīts, mizojot svaigus kartupeļus. Cilvēki domā, ka tā ir alerģija pret kartupeļiem, bet patiesībā tā ir krusteniska reakcija, kas saistīta ar ziedputekšņu alerģiju, visbiežāk – pret bērza ziedputekšņiem.
Svarīgi!
Neizdari pārsteidzīgus secinājumus par pārtikas alerģiju, jo nereti patiesais iemesls ir ziedputekšņu izraisīta krusteniskā reakcija.
Izplatītākie krustenisko alerģiju pāri
• Bērza ziedputekšņi + rieksti, āboli, burkāni, selerijas, kivi, svaigi kartupeļi, zemesrieksti
• Vībotnes, balandas ziedputekšņi + saulespuķu sēkliņas
• Labības ziedputekšņi + milti, klijas, tomāti, pākšaugi
Vairāk lasi žurnālā “Par Veselību” Nr.1