Apkārt viss zied un plaukst, bet 40% eiropiešu ir pārmocījušas alerģijas. Stāsta alergoloģe Signe Puriņa

Alerģiju ne vienmēr ir viegli atšķirt no saaukstēšanās, jo daudzi simptomi ir līdzīgi. Saaukstēšanās gadījumā visbiežāk ir arī paaugstināta ķermeņa temperatūra. Vīrusu ierosinātām iesnām raksturīgi, ka tās sākas ātri, akūti un izdalījumu caurspīdīgo krāsu nomaina zaļi dzeltena, taču jau pēc dažām dienām iesnas sāk pāriet. Alerģiju gadījumā izdalījumi no deguna ir caurspīdīgi un ilgstoši un atkārtojas sezonu no sezonas, bet var būt arī tikai aizlikts deguns. Atšķirībā no parastas saaukstēšanās polinoze nepāriet pēc aptuveni vienas nedēļas.