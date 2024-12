Agrāk ēda nemazgātus burkānus, lapās palika suņu kakas... Vai tiešām sterilās vides dēļ mūsu bērni kļūst arvien alerģiskāki?

Mūsdienās 10–20 % bērnu konstatē atopisko dermatītu, pusei no viņiem ar laiku attīstās alerģiskas iesnas, un ceturtajai daļai no tiem, kas cieš no alerģiskām iesnām, vēlāk parādās astma. Šis dramatiskais alerģisku bērnu skaita pieaugums ir tāpēc, ka jau no mazām dienām bērni pārāk maz saskaras ar apkārtējā vidē mītošajām baktērijām. Tāpēc jau pavisam mazi bērni jāved ārā, lai viņi ieelpotu dabā esošos putekļus, putekšņus, baktērijas.