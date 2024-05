Apnicīgas iesnas, asaro acis, moka klepus - ieteikumi, kā alerģiskiem cilvēkiem atvieglot dzīvi ziedēšanas sezonā

Alerģijas simptomi atšķiras atkarībā no tā, kāda veida alerģija ir un cik izteikta ir cilvēka jutība pret konkrēto alergēnu. Dažus simptomus var sajaukt ar citām slimībām, piemēram, saaukstēšanos, elpceļu infekciju vai kontakdermatītu, taču, ja simptomi nemazinās ilgstoši, tad ir jāpārliecinās, vai simptomus neizraisa kāda no alerģijām. Alerģijas simptomi var izraisīt arī nogurumu un apgrūtināt koncentrēšanos, tādējādi pasliktinot sekmes skolā vai darbā, ilgstošs klepus var norādīt uz astmu. Tāpēc situācijās, kad ir aizdomas par alerģiju, pacienti sākotnēji var doties pie ģimenes ārsta, bet, lai padziļināti veiktu alerģiskos izmeklējumus un lai noskaidrotu, kāda veida alerģija ir, jādodas pie alergologa. Speciālistes uzsver, ka mūsdienās nevienam nebūtu jācieš no alerģijas izpausmēm, jo ir pieejami daudz un dažādi efektīvi medikamenti alerģijas izraisīto simptomu mazināšanai.