"Latvijā cilvēkam, kurš nedzer, joprojām prasa - kas ar tevi nav kārtībā?" Sākas jauns izaicinājums - 30 dienas būt skaidrā
Latvija plašākā mērogā pievienojas starptautiskajai "Sausā janvāra kustībai" - 5. janvārī startē 30 dienu izaicinājums būt skaidrā, aicinot ikvienu uz mēnesi apzināti atteikties no alkohola, lai uzlabotu veselību, miega kvalitāti un attiecības.
Kopš 2013. gada, kad atturēšanās akciju aizsāka Alcohol Change UK, tā ir kļuvusi par kultūras fenomenu, piedaloties miljoniem cilvēku visā pasaulē. Latvijas izaicinājuma "30 dienas skaidrā" iniciatori - Agris Starts un Ansis Klintsons kopā ar atbalsta un profilakses centru "Tavai Brīvībai" - aicina ikvienu uz mēnesi apzināti atteikties no alkohola, lai uzlabotu veselību, miega kvalitāti un attiecības.
"Latvijā cilvēkam, kurš nedzer, bieži joprojām prasa — kas ar tevi nav kārtībā," saka Ansis Klintsons. Tieši šo sabiedrībā dziļi iesakņojušos normu viņš kopā ar projekta "1000 dienas skaidrā" autoru Agri Startu nolēmis izaicināt. "Alkohols pie mums ir teju neapspriežama norma — pasākumos, svētkos, pat ikdienā. Mēs vienkārši aicinām uzdot jautājumu: vai tas tiešām man dod to, ko es domāju?" saka Agris Starts.
Atkarību mazināšanas un profilakses centrs "Tavai Brīvībai" sniedz atbalstu cilvēkiem, kuri vēlas pārtraukt alkohola lietošanu - gan ilgtermiņa izaicinājumus, gan īstermiņa atbalsta programmas, kas balstītas uz personisku pieredzi, kopienas atbalstu un praktiskiem rīkiem. Šie pasākumi notiek kontekstā, kur Latvijā kopējais alkohola patēriņš 2024. gadā bija 12,0 litri absolūtā alkohola uz vienu iedzīvotāju un alkohola izraisītās nāves joprojām ir būtisks sabiedrības veselības izaicinājums.
Sausā janvāra veselības uzlabošanas akcijā iespējams piedalīties arī publiski, daloties ar savu pieredzi sociālajos medijos, pievienojot tēmturus #dryjanuary un #30dienas. Sniedzot atelpu pēc Jaunā gada svinībām, Agra Starta un Anša Klintsona vadītais izaicinājums norisināsies no 5. janvāra līdz 5. februārim, izaicinājuma dalībniekiem katru dienu saņemot atbalstošu video un izglītojošu informāciju.