Negaidīti: medmāsa, kura pirms 9 gadiem pārtrauca dzert, pastāsta par pirmajām sajūtām pēc atteikšanās no alkohola
Arvien vairāk cilvēku mūsdienās atsakās no alkohola. Daudzas slavenības jau ir pastāstījušas, kāpēc izlēmušas pārtraukt dzert un kāpēc izvēlējušās šo ceļu. Sieviete, kura nelieto alkoholu jau deviņus gadus, dalās savā pieredzē un stāsta, kas viņu pārsteidza pēc tam, kad stiprais alkohols pazuda no viņas dzīves.
Tā vietā, lai lietotu alkoholu mērenos daudzumos, to bieži pārmērīgi ļaunprātīgi izmanto. Daži cilvēki, sajūtot, ka dzeršana viņus nogurdina un izsmeļ, pieņem stingru lēmumu to pārtraukt. Tomēr, ja domājat, ka alkohola aizstāšana ar smūtijiem uzreiz pārvērtīs jūsu ķermeni par veselības templi, diemžēl jūs maldāties.
Populārā "YouTube" blogere un bijusī medmāsa Džūlija Makfadena jau gandrīz desmit gadus vada atturīgu dzīvesveidu un tagad atklāti pastāstījusi, ko patiesībā nozīmē atteikties no alkohola. Tas nav tikai svara zudums, dziļa miega iegūšana un jaunas enerģijas pieplūdums.
Džūlija, kura alkoholu nelieto jau deviņus gadus, atzīst, ka viņas cerības par jauno dzīvi sākumā vispār nepiepildījās. "Es domāju, ka iegūšu jaunus draugus, atradīšu jaunus vaļaspriekus, zaudēšu svaru. Domāju, ka kļūšu veselāka un jutīšos labāk. Bet nekas no tā nenotika," viņa saka savā video.
Sākot atturīgu dzīvi: tieksme un sapņi
Pārsteidzoši Džūlijai, ilgi gaidītais svara zudums arī neatnāca uzreiz. "Drīzāk otrādi - es pieņēmos svarā, jo ļoti vēlējos saldo," viņa atceras. Turklāt viņu sāka mocīt spilgti sapņi par dzeršanu, nakts pamostšanās pulksten trijos un neizskaidrojama tieksme pēc alkohola - pat tāda, kas iepriekš nepatika. "Man radās spēcīga vēlēšanās pēc degvīna, lai gan nekad neesmu bijusi šī dzēriena cienītāja," stāsta blogere.
Krīze un pagrieziena punkts
Aptuveni pēc vienpadsmit mēnešiem pēc atteikšanās no alkohola Džūliju pēkšņi pārsteidza dziļa krīze. Viņa atzīst, ka ar visu sirdi vēlējās atgriezties pie iepriekšējās dzīves. Tomēr tieši tajā brīdī, pastaigājoties kopā ar draudzeni, viņa saprata, ka tas nav tikai kaitīgs ieradums - viņa patiesi ir alkoholiķe. Šī apziņa aizveda Džūliju rehabilitācijas programmā, kur viņa beidzot saņēma atbalstu un sajuta līdzsvaru.
Vai ir vērts mēģināt?
Protams! Džūlijas pieredze rāda, ka atteikšanās no alkohola ir nelīdzena un nemaz ne viegla. Bezmiegs, dīvainas vēlmes un daudz kas cits - viss tas var pavadīt pārmaiņas. Tomēr viņa ir pārliecināta, ka, neskatoties uz grūtu sākumu, galarezultāts ir tā vērts. "Tas bija grūts un smags ceļš, bet es neatgriezīšos atpakaļ," uzsver viņa.
Tāpēc, ja arī jūs domājat atteikties no alkohola, esiet gatavi gan patīkamiem, gan nepatīkamiem pārsteigumiem. Taču šo procesu var padarīt vieglāku, ja neskatāties uz atturīgu dzīvi kā uz ideālu, bet uztverat to kā ilgstošu ceļu, kas prasa pacietību, atbalstu un patiesumu pret sevi.