Kardiologs: alkohols un paracetamols nav savienojami!
Alkohols un medikamenti. Kā rīkoties svētku laikā, ja ir jālieto ikdienas medikamenti? Kas ir svētku sirds sindroms? – par to TV24 raidījumā “Ārsts atbild” stāsta RSU profesors, kardiologs, Skrides Sirds klīnikas galvenais ārsts Ainārs Rudzītis.
Svētki ir laiks, kad pie bagātīgi klāta galda satiekas ģimene, radi, draugi un, zinot, ka ir vairākas brīvdienas, “atlaiž bremzes” arī alkohola lietošanā. Taču, kā uzsver Rudzītis, tas atstāj negatīvu iespaidu uz sirdi. Uz jautājumu, kā lietot medikamentus svētku laikā, ja tomēr gribas iedzert kādu glāzi vīna, profesors atbild: “Protams, es neteikšu – nelietojiet medikamentus, ja tagad divas dienas lietosiet alkoholu. Tā neviens ārsts neteiks! Medikamenti jāturpina lietot un skaidrs, ka nevajag pārspīlēt ar alkohola lietošanu. Ja atcels medikamentus, tad ziepes vēlāk būs vēl lielākas. Ja vienu statīna tableti piemirstas iedzert, nekas traks nebūs. Nākamajā dienā izguļamies un uz priekšu.”
Profesors arī piebilst, ka drīkst lietot pretsāpju līdzekļus, izņemot vienu – paracetamolu, jo šis medikaments kopā ar alkoholu var izraisīt smagus aknu bojājumus. Alkohols un paracetamols nav savienojams! Tad labāk iedzert kādu aspirīnu vai ibuprofēnu, vai kādu citu nesteroīdo pretiekaisuma līdzekli. “Ikdienā jā – gripai vai temperatūrai – paracetamols derēs, bet svētkos kopā ar alkoholu – galīgi nē!”