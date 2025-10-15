Kā alkohols ietekmē tavu holesterīna līmeni? Par šo daudzi pat neaizdomājas
Vai zinājāt, ka veselīgs holesterīna līmenis var nedaudz atšķirties atkarībā no vecuma? Tas atšķiras arī atkarībā no dzimuma – sievietēm parasti ir zemāks holesterīna līmenis nekā vīriešiem. Ir arī nianse, kas nepatīkami pārsteigs tos, kuri bieži lieto alkoholu.
Holesterīna līmenis var mainīties arī pēc menopauzes, izraisot dažiem cilvēkiem pēkšņu tā paaugstināšanos. Un, lai gan lielākā daļa no mums zina, ka trekns uzturs, smēķēšana un mazkustīgs dzīvesveids var arī būtiski ietekmēt holesterīna līmeni, vai esat kādreiz domājuši par alkoholu? Saskaņā ar organizācijas "Heart UK" datiem, labāk zināma ir alkohola ietekme uz aknām, taču tas var izraisīt arī blakusparādības sirdij, vēsta Huffington Post.
Kā alkohols ietekmē holesterīnu?
Kad mēs dzeram alkoholu, tas mūsu organismā tiek sadalīts triglicerīdos (tauku veids) un holesterīnā. Triglicerīdi var uzkrāties aknās, un, ja dzeršana notiek pārāk bieži, pēc "Heart UK" izpētītā, aknas pārstāj tik labi izvadīt holesterīnu no organisma, kā tam vajadzētu. Tas noved pie augstāka holesterīna līmeņa. "Alkohols var izraisīt augstu triglicerīdu līmeni un zemu ABL (augsta blīvuma lipoproteīnu) holesterīna līmeni," piebilst eksperti. Un tas var izraisīt sirds slimības.
Laika gaitā pārmērīga alkohola lietošana var arī paaugstināt asinsspiedienu (dažreiz sauktu par "kluso slepkavu", jo tas ir saistīts ar sirds veselības problēmām). “Cilvēkiem, kuri daudz lieto alkoholu, parasti ir ļoti augsts triglicerīdu līmenis,” saka kardioloģe Leslija Čo. “Tas var radīt bažas, jo paaugstināts triglicerīdu līmenis var palielināt diabēta, pankreatīta un insulta risku,” vēstī „Cleveland Clinic“.
Kad vajadzētu doties pie ārsta?
Veselības aprūpes speciālists var pārbaudīt jūsu holesterīna līmeni, lai noteiktu, vai tas ir veselīgās robežās, un novērtētu citus iespējamos sirds slimību riska faktorus. Ja jūs pašlaik lietojat alkoholu vai uzskatāt, ka alkohola lietošana kaitē jūsu fiziskajai un garīgajai veselībai, ir veidi, kā saņemt palīdzību. Konsultējieties ar savu ārstu, kurš var ieteikt, kur meklēt palīdzību.