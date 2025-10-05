Māris Žigats jau 35 gadus dzīvo bez alkohola un kafijas
Grupas "Pienvedēja piedzīvojumi" mūziķis Māris Žigats nu jau 35 gadus nelieto ne grādīgos dzērienus, ne kafiju.
Televīzijas kanāla TV3 sarunu raidījumā "Zilonis studijā", kurā tēma bija par alkoholisko dzērienu lietošanu un kādas sekas tas atstāj uz veselību, Māris Žigats atklāja savu pieredzes stāstu, kā jaunības gados ātri un intensīvi līdz 23 gadu vecumam izmēģinājis alkoholiskos dzērienus, bet punktu tam pielicis, kad sākušās veselības problēmas, kā rezultātā devies pie smalka ārsta galvaspilsētā. Pēc parunāšanās ar viņu Māris vairs nekad nav pieskāries alkoholiskajiem dzērieniem, turklāt sācis beigt baudīt arī kafiju. “Tev ir divi varianti – vai nu dzersi un nomirsi, vai nedzersi un dzīvosi,” skarbi teicis dakteris. Un uz to Mārim bijusi skaidra atbilde: “Es nedzeršu, es dikti gribu dzīvot. Man vēl tik daudz jāizdara.”
Savulaik, darbojoties radio, drusku esot uzpīpējis, bet nu arī beidzamos desmit gadus cigaretes nolicis malā – rokmūziķis atklāj, ka viņam teju nav neviena kaitīga ieraduma. Lai gan mūziķis bieži vien koncertos un dažādos saviesīgos sarīkojumos atrodas bohēmiskā vidē, viņam ir tik stiprs raksturs, ka nekad nav ļāvies alkoholisko dzērienu kārdinājumam. Ja kolēģi malko ko stiprāku, Māris lielajā alus glāzē ielej melno tēju bez cukura.
