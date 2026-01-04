Ģimenes traģēdija Itālijā - pēc Ziemassvētku vakariņām mirst māte un 15 gadu vecā meita
Prātam neaptverama traģēdija skārusi kādu ģimeni Itālijā - pēc Ziemassvētku vakariņām mirusi ģimenes māte Antonella un meita Sāra, savukārt tēvs joprojām ārstējas slimnīcā. Pastāv aizdomas par saindēšanos ar jūras veltēm, ziņo Focus.de.
Ģimene saslima pēc Ziemassvētku vakariņām Kampobaso pilsētā, Itālijas centrālajā Molīzes reģionā. Pēc vietējās policijas pārstāves teiktā, 15 gadu vecā meita Sāra Di Vita nomira no simptomiem sestdienas vakarā, bet māte Antonella Di Ielsi - nākamajā rītā. Ģimenes tēvs, bijušais pilsētas mērs Džanni Di Vita, joprojām ārstējas Kardarelli slimnīcā Kampobaso. Tikai 18 gadu vecā meita nejūt nekādus simptomus.
Izmeklētāji pašlaik pētī, vai tā varētu būt bijusi saindēšanās ar pārtiku, iespējams, pēc bagātīgām Ziemassvētku vakariņām, kurās bija iekļautas mīdijas un citas jūras veltes. Lai noteiktu precīzu nāves cēloni, nepieciešama autopsija. "Tā ir traģēdija, kas mūs atstāj bez vārdiem," sacīja Antonio Tomasone, Pjetrakatellas pilsētas mērs, kurā dzīvoja ģimene. Ziņots, ka amatpersonas apmeklēja ģimenes māju un izņēma visu pārtiku, kas tur bija atrodama.
Ģimene tika nosūtīta mājās
Saskaņā ar vēstīto, ģimene pirms traģiskā iznākuma divas reizes bija meklējusi palīdzību slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļā. Tomēr visi trīs tika nosūtīti mājās ar diagnozi - saindēšanās ar pārtiku. "Klīniskā situācija piedzīvoja patiesi retu evolūciju, kas ātri noveda pie nāves, neskatoties uz mūsu sniegto intensīvo aprūpi," skaidroja Vinčenco Kucone, intensīvās terapijas nodaļas vadītājs Kardarelli slimnīcā Kampobaso. Pēc viņa teiktā, ģimenes locekļiem tika diagnosticēta aknu mazspēja, un pēc tam "notikumi sekoja cits citam, un šī notikumu kaskāde patiesi neticamā ātrumu noveda pie daudzu orgānu mazspējas attīstības".
Vecākā māsa jūtas labi, jo, domājams, tajā dienā viņa neēda kopā ar ģimeni. Pēc ārsta teiktā, joprojām ir grūti precīzi noteikt, tieši kura maltīte izraisīja letālo rezultātu. "Vakar mēs ārstējām meiteni, kura nonāca neatliekamās palīdzības nodaļā ar tādiem bieži sastopamiem simptomiem kā slikta dūša, vemšana un sāpes vēderā," rezumēja V. Kucone. "Pēc viņas nāves un slimības pēkšņās un straujās progresēšanas mēs lūdzām ģimenei nogādāt uz slimnīcu arī viņas māti, jo viņi ziņoja, ka mātei ir tādi paši simptomi. Mēs centāmies nedaudz paredzēt situāciju, bet ar to nepietika. Viņas vīrs pašlaik ir hospitalizēts pie mums, intensīvās terapijas nodaļā, un viņa stāvoklis ir labs."
Kad mīdijas var kļūt par veselības apdraudējumu?
Mīdijas ir pārtikas produkts, kas ļoti ātri bojājas. Tās tiek uzskatītas par svaigām tikai tik ilgi, kamēr tās ir dzīvas. Ja mīdija izdala zivju smaku, vairs neturas kopā vai ir bojāta, tā var būt mirusi un sabojājusies – tādā gadījumā to nekādā gadījumā nedrīkst ēst. Pretējā gadījumā pastāv risks saindēties ar pārtiku no baktērijām. Tā kā mīdijas aktīvi filtrē ūdeni un dienā var filtrēt līdz pat 40 litriem ūdens, tās ir ļoti jutīgas pret toksīniem. Tie parasti rodas no noteiktām aļģēm un uzkrājas gliemenes audos. Pat ja gliemenes ir pareizi sagatavotas, saindēšanās risks joprojām pastāv. Gatavošana toksīnus neizvada. Atkarībā no toksīna veida, saindēšanās var izpausties dažādos veidos un dažos gadījumos būt letāla. Saskaņā ar medicīnas portālu "MSD Manual", pēc saindēšanās ar mīdijām simptomi var būt šādi:
dažas minūtes pēc lietošanas - tirpstoša sajūta ap muti, slikta dūša, vemšana, vēdera krampji, muskuļu vājums, nespēja kustināt roku un kāju muskuļus, elpas trūkums.
Atkarībā no slimības cēloņa tiek noteikts:
Pārtikas infekcija - ko izraisa vīrusi, baktērijas (piemēram, salmonella) vai parazīti, kas nonāk organismā ar pārtiku. Iekaisums, drudzis, sāpes vēderā un līdzīgi simptomi rodas pēc dažām dienām.
Pārtikas saindēšanās - ko izraisa baktēriju, piemēram, E. coli, ražotas indīgas vielas (toksīni). Slikta dūša, vemšana un caureja rodas dažu stundu laikā pēc piesārņotas pārtikas lietošanas.