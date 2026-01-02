Šīs ierīces ir katrā mājā - un tās var būt ļoti bīstamas
Mēs ik dienu esam ieskauti neredzamā starojumā – no viedtālruņiem līdz Wi-Fi rūteriem un mikroviļņu krāsnīm. Ārsti un pētnieki brīdina: šie “toksiskie signāli” var ietekmēt veselību daudz nopietnāk, nekā līdz šim esam domājuši.
Dr. Lī Ērina Konīlija (Leigh Erin Connealy) brīdina, ka elektromagnētiskie lauki (EML) var izraisīt vēzi, neauglību un citas veselības problēmas.
Viedtālruņi, Wi-Fi rūteri, elektrolīnijas, 5 G torņi, viedie skaitītāji un mikroviļņu krāsnis – kas tiem visiem kopīgs? Šie mūsdienu tehnoloģiju rīki ir visur klātesoši mūsu ikdienā, taču tajos slēpjas mums neredzams drauds. Tie rada pastāvīgu elektromagnētiskā lauka iedarbību. Šīs modernās ierīces mūsu ikdienas dzīvi noteikti padara ērtāku, taču par kādu cenu?
Jaunākie pētījumi elektromagnētiskos laukus saista ar dažādām veselības problēmām, sākot ar pārejošām sāpēm kā galvassāpes, beidzot ar nopietnām slimībām kā vēzis. Vai mēs varam droši sadzīvot ar šīm tehnoloģijām, kas nepārtraukti attīstās, un vienlaikus pasargāt sevi no to iespējamajiem riskiem?
Elektromagnētiskie lauki – kas būtu jāzina?
Jau nosaukums norāda, ka elektromagnētiskie lauki veidojas, apvienojoties elektriskajiem un magnētiskajiem laukiem. Elektriskie lauki rodas no sprieguma, un tie vienmēr ir “ieslēgti”. Savukārt magnētiskie lauki parasti rodas tikai tad, kad caur ierīcēm vai vadiem plūst elektriskā strāva.
EML rada dažāda līmeņa elektromagnētisko starojumu, tos iedala divās pamatkategorijās.
● Jonizējošais starojums ir augstas frekvences EML, kam piemīt pietiekami daudz enerģijas, lai jonizētu atomus vai molekulas. Tie ir, piemēram, rentgenstari un gamma stari. Ir pierādīts, ka tie izraisa šūnu bojājumus un DNS izmaiņas.
● Nejonizējošais starojums ir zemas un vidējas frekvences EML, piemēram, elektrolīnijas, radioviļņi (Wi-Fi), viedtālruņi, planšetes, sadzīves tehnika, datori, rūteri, mikroviļņu krāsnis u. c. Tie ieskauj mūs 24 stundas diennaktī gan darbā, gan transportā, gan mājās, skolās un gandrīz visur citur. Lai gan bieži tiek apgalvots, ka tie ir nekaitīgi, šī nepārtrauktā vājā ekspozīcija nodara daudz lielāku kaitējumu, nekā spējam iedomāties.
Pastāvīga EML iedarbība liek šūnām vibrēt, strauji dalīties un mutēt. Šie šūnu traucējumi rada pamatu nopietnām veselības problēmām, piemēram, vēzim.
Aizsaulē aizgājušais Roberts O. Bekers (Robert O. Becker), ortopēds un pētnieks, kuru bieži dēvē par elektromedicīnas tēvu, ieviesa terminu elektromagnētiskais piesārņojums. Dr. Bekers jau pirms gadu desmitiem brīdināja, ka elektromagnētiskais piesārņojums ir viens no lielākajiem draudiem sabiedrībai. Diemžēl viņa prognozes ir piepildījušās.
EMS sindroms
2025. gada janvārī izplatītajā preses relīzē OneName Project nāca klajā ar jaunu apzīmējumu “digitālā laikmeta slimībai”, ko nosauca par elektromagnētiskā starojuma sindromu (EMR – electromagnetic radiation syndrome). Iepriekš simptomi un problēmas, kas saistītas ar EML iedarbību, tika apzīmēti ar visai mulsinošiem un neprecīziem nosaukumiem, piemēram, “starojuma slimība”, “elektrohiperjutība”, “mikroviļņu sindroms” un “elektromagnētiskā jutība”. OneName Project mērķis bija samazināt stigmu un ieviest skaidrību par šo slimību un panākt, lai to atpazīst un uztver nopietni gan sabiedrībā, gan veselības aprūpes sistēmā.
EMS sindromu raksturo plašs simptomu spektrs, sākot no UDHS (uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms) līdz troksnim ausīs (tinīts), taču šie simptomi ir tikai virsslānis.
Kā skaidro OneName Project, elektriskie un magnētiskie lauki ir elektromagnētiskā spektra daļa, kuru frekvences var traucēt cilvēka fizioloģiskos procesus. Termins “EMS sindroms” aptver visas ar EML saistītās saslimšanas. Tās skar jebkuru bioloģisko sistēmu, kuru ietekmē elektromagnētiskie lauki un to avoti, tādēļ veselības problēmas, kas var rasties EML iedarbības rezultātā, ir ļoti plašas un dažādas.
EML un šūnu darbības traucējumi
Ir pierādīts, ka augstfrekvences EML, kas rada jonizējošo starojumu, bojā DNS un šūnas. Taču neskaidrs ir jautājums, kā ilgstoša un gandrīz nepārtraukta zemas vai vidējas frekvences EML iedarbība kaitē mūsu organismam.
Dr. Mārtins Palls (Martin Pall), Vašingtonas štata universitātes bioķīmijas emeritētais profesors un pasaulē atzīts EML pētnieks, 2017. gada vēstulē Kalifornijas gubernatoram Džerijam Braunam (Jerry Brown) paskaidroja, ka EML aktivizē tā sauktos sprieguma kontrolētos kalcija kanālus (VGCC, voltage-gated calcium channels), kas atrodas augu un dzīvnieku šūnu membrānās.
Šie kanāli ir kā elektriski vadāmās “durvis”, caur kurām notiek kalcija kustība un izvadīšana no šūnām. EML iedarbojas uz šiem kanāliem ar 7,2 miljonu reižu lielāku spēku nekā uz citām lādiņu grupām šūnās. Kad EML piespiež sprieguma kontrolētos kalcija kanālus (SKKK) atvērties (vai liek tiem palikt atvērtiem uz ilgu laiku), šūnās ieplūst pārāk daudz kalcija, radot sistēmiskas problēmas: rodas oksidatīvais stress (brīvo radikāļu veidošanās), DNS bojājumi un mutācijas, rodas iekaisums, mitohondriju darbības traucējumi un neiroloģiski vai šūnu bojājumi.
2022. gada pētījumā Dr. Palls atklāja iespējamu saistību starp palielinātu intracelulāro kalcija līmeni (ko veicina EML) un ļoti agrīnu Alcheimera slimības sākumu. 3 Viņš uzsvēra, ka tūkstoši citu pētījumu datu sniedz spēcīgus pierādījumus, ka EML ir šīs slimības izraisītājs.
Pētījumos, ko finansē tehnoloģiju industrija, bieži apgalvots, ka EML nav kaitīgi. Taču tas ir tikai tāpēc, ka šie pētījumi aplūko tikai vienu aspektu – cik lielā mērā EML silda ķermeņa audus. Patiesībā tehnoloģiju radītie EML spēj nodarīt daudz vairāk, nekā tikai radīt siltumu. Tie var ietekmēt bioloģiskos procesus daudz spēcīgāk nekā dabiskie EML avoti, piemēram, Zemes vai Saules starojums.
Tehnoloģiju radītie EML ir “koherenti”, tas nozīmē, ka tie darbojas noteiktā virzienā, ar konkrētu, pastāvīgu frekvenci pretstatā dabiskajiem EML, kas ir haotiskāki un neregulāri.
EML un vēzis
Organisms, kurš iziet no līdzsvara, kļūst par labvēlīgu vidi vēža un citu nopietnu slimību attīstībai. Savukārt nepārtraukta, zemas intensitātes EML ekspozīcija izjauc mūsu šūnu vidi un tās homeostāzi (līdzsvaru). Pārmērīgs kalcija uzkrājums šūnās, pastiprināts iekaisums un lielāka brīvo radikāļu veidošanās – visi šie nelabvēlīgie procesi ar laiku uzkrājas un var radīt priekšnosacījumus audzēju attīstībai.
Īpaši jutīgi ir bērni. 2021. gada metaanalīze, kurā apkopoti 33 pētījumi ar 186 223 dalībniekiem, pētīja saikni starp ārkārtīgi zemas frekvences EML ietekmi un bērnu vēzi. Pētījumos tika konstatēta saistība starp EML iedarbību un paaugstinātu leikēmijas risku bērniem.
Bērnu smadzenes vēl tikai attīstās, taču mūsdienu apstākļos bērni jau no agrīna vecuma tiek pakļauti nemanāmai EML iedarbībai, piemēram, ar planšetdatoriem, viedtālruņiem, Wi-Fi un Bluetooth ierīcēm. Tas padara viņus daudz jutīgākus nekā pieaugušos pret EML piesārņojuma iespējamām sekām.
EML un auglības problēmas
Nav pārsteigums, ka EML negatīvi ietekmē arī reproduktīvo sistēmu. Vērienīgā 2012. gada pētījumā zinātnieki konstatēja, ka EML izmaina reproduktīvo hormonu līmeni, ietekmē olnīcu un sēklinieku darbību, kā arī negatīvi ietekmē grūtniecības norisi un augļa attīstību.
Pētnieki pauda bažas, ka cilvēces “reproduktīvais potenciāls” var tikt apdraudēts, ja netiks atrasts, kā samazināt EML ietekmi.
Secinājums ir vienkāršs – mums ir jābūt proaktīviem un attiecīgi jārīkojas, lai sevi aizsargātu no šā neredzamā, taču ļoti reālā riska.
Kā ierobežot EML iedarbību
Lai arī EML ir klātesoši vienmēr un visur, labākā aizsardzība ir darīt visu iespējamo, lai samazinātu to ietekmi uz savu veselību. Šā gada sākumā mana draudzene Auguste Braisa (August Brice), Tech Wellness dibinātāja, piedalījās raidījumā Perfectly Healthy (agrāk Cancer Conversation, atrodams YouTube), kur stāstīja par labākajiem paņēmieniem, kā sevi pasargāt no EML radītajiem riskiem. Lūk, daži no viņas galvenajiem ieteikumiem.
Izmanto vadus, nevis Wi-Fi
Cik iespējams, pieslēdz savas ierīces ar interneta kabeli, nevis izmanto Wi-Fi. Tas attiecas uz datoriem, klēpjdatoriem, planšetēm, bērnu novērošanas monitoriem, viedtelevizoriem un citām ierīcēm, kuras vari pieslēgt rūterim. Šāds solis ļaus pilnībā izslēgt Wi-Fi savienojumu un būtiski samazinās EML līmeni mājās.
Izmanto skaļruni
Viens no kaitīgākajiem paradumiem, runājot pa viedtālruni, ir turēt to tieši pie auss. Tehnoloģiju atrašanās tik tuvu galvai pakļauj smadzenes tiešai EML iedarbībai, kas var būt jo īpaši kaitīga. Labāk ieslēdz skaļruni un turi ierīci tālāk no galvas un ķermeņa. Vēl labāk laikā, kad neizmanto telefonu, ievies paradumu to izslēgt vai pārslēgt lidmašīnas režīmā. Ievēro šo principu arī pirms naktsmiera un atpūtas brīžos.
Atsakies no bezvadu austiņām
Tas pats attiecas uz bezvadu austiņām. Ierīču, kas darbojas ar Wi-Fi tīkla vai Bluetooth sasaisti, ievietošana ausīs tomēr būtu jāapdomā. Labāk izvēlies air-tube tipa austiņas, kurās skaņa tiek pārraidīta pa tukšām caurulītēm, nevis vadiem, tādējādi bloķējot EML starojuma nonākšanu līdz ausīm.
Turi telefonu tālāk no ķermeņa
Daudzi tur telefonu bikšu kabatās, sporta krūšturī vai jostā treniņa laikā, taču arī tas rada riskus. Jauniem vīriešiem telefona nēsāšana bikšu kabatā, kas atrodas tieši pie sēkliniekiem, var ietekmēt auglību, savukārt sievietēm ierīču turēšana krūšu zonā var palielināt krūts vēža attīstības risku. Lai samazinātu EML iedarbību, turi telefonu pēc iespējas tālāk no ķermeņa, arī naktsmiera laikā.
Izslēdz Wi-Fi uz nakti
Tā kā miega laikā Wi-Fi tāpat neizmanto, vislabāk ir to izslēgt. Attālums izmaina EML ietekmi, tāpēc pat neliels tā attālinājums palīdz. Ja negribas katru reizi pirms miega doties pie rūtera, iegādājies Wi-Fi kill switch jeb tā saucamo izslēgšanas slēdzi, kas ir attālināti vadāms. Tas ļauj ar vienas pogas palīdzību atslēgt bezvadu interneta ierīces.
Atsakies no viedajiem skaitītājiem
Arvien populārāki kļūst viedie skaitītāji, ko izmanto komunālo pakalpojumu izsekošanai, taču tie pastāvīgi izstaro EML. Tādēļ, ja ir tāda iespēja, tomēr pieprasi vecā tipa (analoga) skaitītājus.
Iegādājies EML mērītāju
Ja vēlies saprast, kāds EML līmenis ir tavās mājās, birojā, skolā vai kādā noteiktā telpā, iegādājies EML mērītāju. Tie ir pieejami pat pārnēsājami, līdzīgi kā pulksteņi, ko var ērti izmantot ikdienā.
Sazemēšanās
Sazemēšanās ir terapeitiska metode, kurā ķermenis savienojas ar zemes virsmu, lai līdzsvarotu elektrisko lādiņu organismā un mazinātu EML ietekmi. Zemei ir negatīvs lādiņš, un, nonākot tiešā kontaktā ar to, piemēram, staigājot basām kājām pa zāli, smiltīm vai zemi, mūsu ķermenis uzņem elektronus, kas neitralizē kaitīgos brīvos radikāļus un stabilizē bioloģiskos procesus. Šis process var aizsargāt no EML negatīvās ietekmes.
Pētījumi rāda, ka sazemēšanās var mazināt iekaisumu 6, uzlabot miegu, samazināt stresu un uzlabot garastāvokli 7. Ieteicams ik dienu pavadīt 20–30 minūtes basām kājām dabā. Sevišķi labi ir staigāt pa pludmali, jo smiltis un sāļais ūdens lieliski vada zemes enerģiju.
Dzīvo apzināti
Realitāte ir tāda, ka esam atvēruši Pandoras lādi. Wi-Fi, viedtālruņi, 5 G, elektroauto un citi tehnoloģiskie “ērtumi” ir kļuvuši par mūsu ikdienas nepieciešamību. Taču pasaulē, kur elektromagnētiskais piesārņojums ir augstāks nekā jebkad agrāk, ir ārkārtīgi svarīgi pēc iespējas samazināt EML iedarbību un apzināti rūpēties par sevi un savu ģimeni.
Dzīvot veselīgi līdzās modernajām tehnoloģijām var būt izaicinājums, taču viss vērtīgais prasa piepūli. Tagad noliec savu viedtālruni malā un dodies pastaigāties. Galvenais – neaizmirsti novilkt kurpes.
Eelektromagnētiskā starojuma sindroma simptomi
● UDHS (uzmanības deficīts un hiperaktivitātes traucējumi)
● Dedzinoša un tirpstoša sajūta ādā
● Kognitīvie traucējumi (piemēram, atmiņas pasliktināšanās, koncentrēšanās grūtības)
● Reiboņi
● Nogurums
● Galvassāpes
● Sirds ritma traucējumi
● Miega traucējumi
● Troksnis ausīs (tinīts)
Vai šīs sadzīves ierīces piepilda tavu māju ar elektromagnētiskajiem laukiem?
Daudzas ikdienas ierīces rada zema līdz vidēja līmeņa elektromagnētiskos laukus, kas nemitīgi “piesārņo” mūsu vidi. Daudzas no šīm ierīcēm ir atrodamas ikvienā dzīvojamā mājā.
● Bluetooth ierīces, piemēram, austiņas, skaļruņi, fitnesa pulksteņi u. c.
● Rūteris
● Datora monitors
● Eletroinstrumenti, piemēram, urbjmašīna
● Elektriskā plīts
● Elektriskā sildošā sega
● Elektriskais ūdens sildītājs
● Matu fēns
● Halogēnās spuldzes
● Rokas blenderis
● Gludeklis
● Mikroviļņu krāsns
● Ledusskapis
● Televizors
● Putekļsūcējs
● Veļas mašīna
Labā ziņa ir tāda, ka šīs ierīces var vienkārši atvienot no rozetes. Tas var samazināt EML iedarbību. Proaktīvi soļi, lai samazinātu elektromagnētisko fonu mājās, ir būtiski cilvēka veselībai.