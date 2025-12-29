"Sadales tīkls" novērsis 320 vētras izraisītos elektrotīkla bojājumus
AS "Sadales tīkls" novērsusi 320 elektrotīkla bojājumus, ko nedēļas nogalē izraisīja stiprais vējš.
Svētdienas, 28. decembra, rītā ap plkst. 07.30 elektroapgāde vētras ietekmē bija traucēta aptuveni 7000 klientu, svētdienas vakarā bez elektroapgādes bija vēl 300 klientu; pirmdienas rītā vētras ietekmē bez elektroapgādes ir vēl trīs klienti, vēsta AS "Sadales tīkls".
Plašākie vētras postījumi tika fiksēti Latvijas centrālajā un rietumu daļā, kur Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) bija izsludinājis oranžo (rietumu daļā) un dzelteno (austrumu daļā) vēja brīdinājumu. Latviju 27. decembra pēcpusdienā sasniedza ļoti stiprs vējš, piekrastē brāzmās sasniedzot spēku pat 28 m/s. Bojājumus elektrotīklā galvenokārt radīja vēja lauzti koki un zari. Pie to novēršanas nedēļas nogalē strādāja 90 brigādes.
Meteorologi brīdina, ka brāzmains vējš turpināsies arī nedēļas sākumā. "Sadales tīkls" atgādina, ka nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties elektrolīnijām, ja tajās iekārušies koki, zari vai redzami pārrauti elektrolīniju vadi. Pamanītos elektrotīkla defektus iedzīvotāji aicināti pieteikt mājaslapas sadalestikls.lv sadaļā "Pieteikt bojājumu", pievienojot bojājuma vietas foto. Iedzīvotāju iesaiste palīdz "Sadales tīklam" ātrāk lokalizēt visas bojājumu vietas, tādējādi iespējami ātrā laikā novēršot elektroapgādes traucējumus. Šis rīks pieejams gan datorā, gan viedtālrunī.
Par paaugstinātas bīstamības situācijām (piemēram, pārrauta elektrolīnija) aicina operatīvi ziņot, zvanot uz "Sadales tīkla" diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, zvanot uz numuru 112.