Noklusētā pagātne: kā rūpnīcā "Straume" ražoja mikroviļņu krāsnis

Trauku mazgājamās mašīnas "Straume" sāka ražot jau sešdesmito gadu vidū, un, kā jau tolaik PSRS bija ierasts, būtībā tās bija ne pirmā svaiguma (ja precīzāk, trīsdesmito gadu) vācu Siemens ražojumu kopijas. No mūsdienu skatpunkta raugoties, "Straumes" trauku mazgājamās mašīnas bija mazas, un to jauda – visai pieticīga. Vienā piegājienā varēja nomazgāt tikai 12 šķīvjus, četras glāzes un četrus galda piederumu komplektus. Toties ātri, 15 minūšu laikā, viss bija vairāk vai mazāk tīrs. Vēl viena būtiska atšķirība no mūsdienu trauku mazgājamām mašīnām – "Straumes" agregāts darbojās ievērojami skaļāk, nerunājot nemaz par lielāku ūdens patēriņu. Tas gan īpaši nevienu neuztrauca, jo padomju laikos komunālie pakalpojumi maksāja kapeikas. Būtiskāka problēma bija cita – miniatūrajās padomju dzīvokļu virtuvītēs jau kafijas dzirnaviņām nebija viegli atrast vietu, kur nu vēl lielajai trauku mašīnai! Ņemot vērā, ka trauku mašīnas bija arī diezgan dārgas, bet kvalitāte bieži vien kliboja, necik ilgi tās ražošanā nenoturējās. Galu galā, padomju cilvēks netīros šķīvjus gluži labi varēja nomazgāt izlietnē ar rokām.