Mobilos telefonus vairs nevarēs nopirkt uz nomaksu?
Nākamā gada novembrī visā Eiropas Savienībā (ES), tostarp arī Latvijā, jāstājas spēkā jaunajiem noteikumiem kreditēšanas jomā. Tie varētu apgrūtināt vai sadārdzināt arī mobilo telefonu iegādi uz nomaksu. Par to bažas izsaka telefonu pārdevēji. “Kas Jauns Avīze” skaidro, kas sagaidāms un vai daļa cilvēku tādējādi nepaliks bez mobilajiem sakariem.
Iegāde uz nomaksu, kas tagad tiek piedāvāta mobilo telefonu pircējiem, var tikt noformēta kā kreditēšana. Un tas nozīmē lielāku birokrātisko slogu un mobilo telefonu pārdevēju “pārkvalificēšanos” par kredītdevējiem. Tāpat var tikt atcelts nosacījums, ka telefonam, kurš pirkts uz nomaksu pie mobilo sakaru operatora, kādu noteiktu laiku (piemēram, līdz pilnīgai tā izmaksai) jābūt pieslēgtam pie konkrētā sakaru sniedzēja. Līdz ar to telefonu pārdošana operatoriem var kļūt mazāk “izdevīga”.
Kas izdevīgi cilvēkiem
“Tele2” komercdirektora pienākumu izpildītājs Raimonds Janševskis “Kas Jauns Avīzei” teica, ka, iespējams, drīzumā cilvēki vairs nevarēs iegādāties mobilos telefonus uz nomaksu, bet daudziem tas ir būtiski: “Skaitļi parāda, ka lielākajai daļai klientu ir svarīgi, lai pastāvētu iespēja sadalīt maksājumu par telefonu vairākās daļās. Turklāt tas attiecas ne tikai uz “premium” klases ierīcēm – budžeta klases segmentā pat 70 % telefonu tiek iegādāti uz nomaksu. Tas nav pārsteigums, ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī.”
Šie dati parāda, ka ir būtiski, lai apgrūtinājumi telefonu iegādē uz nomaksu netiktu ieviesti. Par to patlaban notiek diskusijas valsts institūcijās. “Apgrūtinājumi, kas paredz detalizēti vērtēt potenciālā pircēja maksātspēju, noteikti neveicinātu digitālo pakalpojumu ienākšanu reģionos un mazāk nodrošinātu cilvēku vidū, jo pāreja no podziņtelefoniem uz viedtelefonu kļūtu vēl lēnāka,” uzsver Raimonds Janševskis.
Pašreizējā tālruņu pārdošanas sistēma patērētājiem ļauj iegūt mūsdienīgu ierīci bez lielas vienreizējas samaksas, savukārt operatoriem un nomaksas pakalpojumu sniedzējiem tas ir svarīgs pārdošanas segments.
Savukārt “Bite Latvija” ierīču komercijas vadītājs Roberts Birnbaums “Kas Jauns Avīzei” norāda: “Bezprocentu nomaksas pakalpojums ir kļuvis par svarīgu daļu no Latvijas iedzīvotāju digitālās ikdienas, un ierobežojumi šajā jomā radītu risku, ka daļai iedzīvotāju kļūtu grūtāk piekļūt jaunākajām tehnoloģijām.”
Papildu birokrātiskais slogs
Patlaban jautājums tiek skatīts Ekonomikas ministrijā un ir saistīts ar ES direktīvas piemērošanu un ieviešanu. “Mēs jau šobrīd veicam klientu maksātspējas izvērtēšanu, lai pieņemtu lēmumu par telefonu pārdošanu uz nomaksu, un dati rāda, ka darām to ļoti kvalitatīvi. Tādēļ uzskatām, ka vajadzētu pieturēties pie esošās sistēmas. Turklāt papildu birokrātiskā sloga uzlikšana rada spiedienu uz izmaksām, kas var atsaukties gan uz telefonu gala cenām, gan nomaksas pakalpojuma pieejamību,” norāda Raimonds Janševskis.
Lietotāji ir atbildīgi
Būtiski uzsvērt, ka mobilo telefonu lietotāji kopumā ļoti atbildīgi pilda savas saistības – ilgstoši netiek segti tikai līdz 3 % no kopējās summas, kas klientiem jāmaksā par ierīcēm. Tas apliecina, ka mobilie sakari mūsdienās kļuvuši par vienu no pamatvajadzībām un klienti rūpīgi plāno savus maksājumus gan par sakaru pakalpojumiem, gan ierīcēm, informē “Tele2”.
Diskusijas par procesu
“Latvijas mobilā telefona” (LMT) komunikācijas pārstāve Elīna Vaivode “Kas Jauns Avīzei” skaidro: “Procesā iesaistīta Ekonomikas ministrija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un nozares pārstāvji. Pašlaik notiek regulējuma precizēšana un saskaņošana.” Viņa uzsver, ka nomaksas iespējas nav apdraudētas – šāds scenārijs nav plānots, un par to netiek diskutēts. Telefoni arī turpmāk būs pieejami uz nomaksu. Diskusiju centrā ir process – kā tieši pakalpojums tiks īstenots un kādi papildu soļi būs jāveic klienta maksātspējas izvērtēšanai. Atsevišķas prasības var mainīties, taču pats pakalpojums – ierīces iegāde uz nomaksu – paliks.
Izmaiņas kreditēšanā visā ES
2023. gada oktobrī tika pieņemta ES direktīva 2023/2225 par patērētāju kredītlīgumiem, ar kuru atcelta iepriekšējā direktīva. Dokumenta mērķis ir uzlabot patērētāju aizsardzību, ņemot vērā digitalizāciju un jaunu kreditēšanas formu attīstību, uzsver direktīvas izstrādātāji.
Dalībvalstīm direktīva savos nacionālajos tiesību aktos jāievieš līdz nākamā gada 20. novembrim. Latvijā tas paredzēts ar grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Direktīva attiecas uz kredītlīgumiem, kuros ar kredīta devēja starpniecību patērētājs iegūst preces vai pakalpojumus ar atliktu vai sadalītu maksājumu.
Ko tas nozīmē?
* Ja mobilā tālruņa iegāde uz nomaksu tiek kvalificēta kā patērētāja kreditēšanas līgums, tad var tikt piemērotas šādas prasības: obligāts maksātspējas izvērtējums; plašākas patērētāja informēšanas prasības; skaidri un detalizēti līguma noteikumi.
* Ja nacionālie likumi noteiks, ka nomaksas līgumi pieder kreditēšanas jomai, tirgotājiem un operatoriem var nākties ievērot papildu prasības, kas palielinās administratīvo slogu; palielinās izmaksas; potenciāli ietekmēs nomaksas pieejamību.
* Ja tiks noteiktas stingrākas prasības (obligāta maksātspējas pārbaude, garantijas, lielāka pirmā iemaksa, var rasties situācija, ka daļai patērētāju, īpaši ar zemākiem ienākumiem, būs grūtāk iegādāties telefonu uz nomaksu; samazināsies pieprasījums, kas palēninās tehnoloģisko atjaunošanos, īpaši reģionos; bezprocentu nomaksas piedāvājumi var kļūt retāki vai dārgāki.
Patērētāju aizsardzībai
Ekonomikas ministrijā “Kas Jauns Avīzei” teica, ka jaunā kreditēšanas likumprojekta mērķis ir uzlabot patērētāju aizsardzību un pielāgot regulējumu moderno kreditēšanas risinājumu tendencēm. Atliktie maksājumi un principa “pērc tagad, maksā vēlāk” piedāvājumi bieži ir saistīti ar lielākiem riskiem, tādēļ uz tiem paredzēts attiecināt maksātspējas izvērtēšanu, informēšanas prasības, Eiropas standarta informācijas veidlapu izmantošanu.