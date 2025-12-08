Šie ierastie ikdienas paradumi var izraisīt zarnu vēzi
Resnās zarnas jeb kolorektālais vēzis ir viena no izplatītākajām onkoloģiskajām slimībām pasaulē. Šī slimība attīstās nemanāmi un bieži tiek atklāta jau vēlā stadijā.
Zarnu (resnās zarnas) vēža riska faktori
Zemāk ir minēti faktori, kas palielina resnās zarnas vēža risku.
1. Vecums
Kolorektālā vēža risks palielinās ar vecumu. Lielākā daļa gadījumu tiek diagnosticēta cilvēkiem, kas vecāki par 50 gadiem. Tomēr pēdējos gados pieaug arī jaunāku cilvēku saslimstība, tāpēc ir svarīgi pievērst uzmanību simptomiem jebkurā vecumā.
2. Uzturs
Uzturam ir būtiska loma resnās zarnas vēža riska veidošanā. Palielinātu saslimšanas varbūtību saista ar: lielu sarkanās un pārstrādātās gaļas patēriņu (piemēram, desa, bekons, kūpinājumi); zemu šķiedrvielu patēriņu (dārzeņi, pilngraudu produkti); dārzeņu un augļu trūkumu uzturā; lielu rafinētā cukura un pārstrādātu produktu patēriņu.
Ēdiens, kas bagāts ar augu šķiedrvielām, uzlabo gremošanu un palīdz uzturēt zarnu veselību, kas var samazināt vēža risku. Savukārt liels treknas un stipri pārstrādātas pārtikas patēriņš var traucēt zarnu darbību un palielināt saslimšanas iespējamību.
3. Dzīvesveids: mazkustīgums un liekais svars
Sēdošs dzīvesveids un fizisko aktivitāšu trūkums ir cieši saistīti ar augstāku resnās zarnas vēža risku. Saslimšanas iespējamība palielinās arī, ja cilvēkam ir liekais svars, īpaši, ja tauki uzkrājas vēdera zonā.
4. Smēķēšana un alkohola pārmērīga lietošana
Ilgstoša smēķēšana un mērena vai liela alkohola lietošana ir pierādīti resnās zarnas vēža riska faktori. Pētījumi rāda, ka regulāra alkohola lietošana, īpaši stipro dzērienu, var būtiski palielināt saslimšanas iespējamību.
5. Iedzimtas slimības
Ja tuviniekam (vecākam, brālim vai māsai) diagnosticēts resnās vai taisnās zarnas vēzis, risks saslimt ir lielāks. Šādos gadījumos vēzis var attīstīties jau jaunībā, tāpēc ieteicama ģenētiskā konsultācija.
6. Hroniskas zarnu slimības
Ilgstošas iekaisīgas zarnu slimības, piemēram, čūlainais kolīts laika gaitā arī palielina kolorektālā vēža risku, īpaši, ja slimība ilgst vairāk nekā desmit gadus (avots: "Medical News Today").
7. Nepietiekama piedalīšanās skrīninga programmās
Daudzos gadījumos resnās zarnas vēzis attīstās no labdabīgiem polipiem – gļotādas jaunveidojumiem, kas laika gaitā var pārvērsties ļaundabīgos. Ja tos atklāj agrīnā stadijā, polipus var izņemt pirms tie kļūst par vēzi.
Kā samazināt resnās zarnas vēža risku?
Labā ziņa – lielu daļu kolorektālā vēža gadījumu iespējams novērst. Daži soļi, kas palīdz saglabāt veselību:
- ēst vairāk pārtikas produktus, kas bagāti ar šķiedrvielām (pilngraudu produkti, dārzeņi, augļi);
- samazināt pārstrādātās un sarkanās gaļas patēriņu;
- regulāri kustēties – vismaz 150 minūtes mērenas fiziskās aktivitātes nedēļā;
- izvairīties no smēķēšanas un pārmērīgas alkohola lietošanas;
- uzturēt normālu svaru;
- piedalīties skrīninga programmās, īpaši, ja esat mērķgrupā.
Resnās zarnas vēzis ir slimība, kuru lielākoties iespējams novērst (avots: "Mayo Clinic"). Veselīgāka dzīvesveida ievērošana un paša riska faktoru apzināšanās palīdz vai nu pilnībā izvairīties no vēža, vai atklāt to agrīnā stadijā, kad ārstēšana ir efektīva. Savas veselības labā ir vērts būt uzmanīgam un rūpēties par sevi – kolorektālais vēzis nav nenovēršams.